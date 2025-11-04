El Estado Islámico para justificar sus crúimenes: los musulmanes y los infieles no tienen los mismos derechos

“Ahora ha quedado claro que no todos los seres humanos son iguales en cuanto a derechos procesales, que los creyentes en el Islam son honrados y los creyentes en la incredulidad son humillados”. Es el concepto que los musulmanes del Estado Islámico (Daesh, Isis) de una división de la humanidad en la que justifican, entre otras motivaciones, los crímenes que cometen.

“Los creyentes en el Islam tendrán paz y seguridad, pero los kuffar (infieles) serán el blanco de ataques y se permitirá derramar su sangre, sus riquezas podrán ser tomadas como botín y no habrá misericordia para los kafir, como Allah menciona en el glorioso Corán”, aseguran.

Llama la atención que, después de la advertencia del presidente de los Estados Unidos a Nigeria sobre una intervención militar si no cesan las matanzas de cristianos, las autoridades, apoyadas por algunos medios, nieguen una realidad que se produce casi todos los días.

“Matad a los idólatras dondequiera que los encontréis, capturadlos, sitiadlos y acechadles en cada puesto de emboscada. Pero si se arrepienten, cumplen con la oración y pagan el azaque (impuesto religioso), entonces dejadlos seguir su camino. En verdad, Alá es Indulgente y Misericordioso”. “Matad a los idólatras (que violaron sus tratados) dondequiera que los encontréis; capturadlos, sitiadlos y acechadlos en todos los caminos. Pero si se arrepienten, realizan las oraciones y pagan el azaque, entonces dejadlos libres. En verdad, Alá es Indulgente, Misericordioso”. "Combatid a quienes no creen en Alá ni en el Último Día, ni cumplen con lo que Alá y Su Mensajero han prohibido, ni abrazan la religión de la verdad de entre aquellos a quienes se les dio la Escritura, hasta que paguen el impuesto, sometiéndose voluntariamente y con total humildad."

Los terroristas subrayan que “en estos versículos del Corán, se demuestra la obligación del Yihad y, por ende, los derechos otorgados a los incrédulos. Estos versículos no han sido abrogados ni hemos interpretado erróneamente su propósito; estas interpretaciones reflejan el verdadero propósito de Alá, que ha mencionado claramente que todo incrédulo será nuestro objetivo, pero matar a quienes les brindan seguridad y confianza es contrario al Corán y a cientos de hadices”. Afirman que “ahora está demostrado que los infieles y los musulmanes no tienen los mismos derechos”.