El PP estalla contra Sánchez por la falta de Presupuestos: "¿Pero quién se cree que es?"

Con la Constitución Española en la mano, la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, expuso este martes: "Si todos los ciudadanos tenemos derechos y obligaciones, y una de ellas es presentas nuestras cuentas ante la Agencia Tributaria antes del 30 de junio, ¿por qué el Gobierno cree que no tiene el derecho y la obligación de presentar los Presupuestos ante estas Cortes?".

Acto seguido, añadió: "¿Quién se cree Pedro Sánchez que es?". Una pregunta retórica que sintetiza la indignación de su partido por el tercer incumplimiento constitucional por parte del Gobierno. Ayer venció el plazo que fija la Carta Magna para presentas las cuentas públicas. A pesar de que tanto Sánchez como su vicepresidenta de Hacienda, María Jesús Montero, insisten con que el texto está en el horno... van tarde. Otra vez.

Como publicó LA RAZÓN, el PP ya estudia una ofensiva judicial a través del Senado por la ausencia de Presupuestos. Desde que comenzó la legislatura, todavía no se ha presentado ningún proyecto ante las Cámaras. "Se está hurtando un derecho a los senadores. De ahí el encaje del contencioso", explicaban entonces fuentes populares.

Hoy, en una rueda de prensa desde la Carrera de San Jerónimo, la portavoz parlamentaria ha insistido: "Tenemos un Gobierno que no gobierna, un Gobierno que finge que hace algo, pero que no hace nada". Los populares centran buena parte de su crítica en la ausencia de iniciativas parlamentarias, o en el bloqueo sistemático de los socios, dos factores que han convertido a la legislatura en la más improductiva de la democracia.

Por otro lado, Muñoz ha reiterado hoy una tesis que difunde la cúpula de su partido: cada vez que Sánchez anda en apuros políticos o judiciales, se saca de la chistera un comodín internacional. "¿Qué día anunció el Gobierno que mandaba un buque de la Armada con la flotilla? ¿Ustedes se acuerdan?". El día, ha apuntado, fue cuando se supo "que un juez iba a mandar probablemente ante un jurado popular a su mujer".

A lo que ha censurado: "A mí me hace reflexionar como española las prioridades del señor Sánchez. ¿Y cómo anuncia este tipo de medidas frívolamente para intentar tapar los casos de corrupción que afectan a su mujer?". Introducida la temática judicial, ha proseguido: "El Gobierno está preconstituyendo ya su argumentario por si llegan las condenas. Sabemos que lo que ha hecho Begoña Gómez es una inmoralidad. Solo nos falta comprobar si también es delito. Eso lo tienen que decidir los jueces".

Finalmente, en otro tercio, ha vuelto a referirse a otro escándalo que salpica a la Moncloa: el fallo de las pulseras telemáticas para agresores sexuales. "Vamos a llevar a los más de 8.000 ayuntamientos y diputaciones de nuestro país una moción exigiendo el cese de la ministra Ana Redondo, por mentir y por incompetente", ha anunciado Muñoz. "Las mujeres de este país tienen que saber que no les va a salir gratis lo que ha pasado".