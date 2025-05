La exdiputada Magdalena Nevado deja Vox denunciando que es "un club de intereses personales"

La exdiputada de Vox por Extremadura, Magdalena Nevado, ha anunciado su decisión de abandonar el partido tras una profunda reflexión sobre su trayectoria y la evolución del mismo. En una carta a la que ha tenido acceso Europa Press, Nevado expone su malestar por lo que considera una transformación de Vox en "un club de intereses personales" y denuncia diversas dinámicas internas que, según ella, distan de los principios que inicialmente compartió con el partido.

En su escrito, la exdiputada lamenta la "imposibilidad de exponer libremente un punto de vista" y la "negativa al disenso", factores que, asegura, han sido señales claras de que algo esencial en el partido se ha perdido. "La ausencia de un espacio real para la deliberación" y "el trato despectivo hacia quienes han demostrado mayor mérito y capacidad" son otros de los puntos que Nevado menciona como motivo de su salida.

El cambio de Vox y el alejamiento de sus principios

Magdalena Nevado recuerda con nostalgia los primeros años de su militancia en Vox, cuando, bajo el liderazgo de Iván Espinosa de los Monteros, el partido vivió un periodo de "intenso trabajo, dedicación absoluta a los principios que creían inquebrantables" y un ambiente de compañerismo. Sin embargo, afirma que a partir de mediados de 2023 las dinámicas internas cambiaron drásticamente, generando un clima de "sectarismo" y "complacencia" que desplazó "el mérito y el talento" por "la lealtad interesada".

"El mérito y el talento han sido desplazados por la lealtad interesada y la complacencia con quienes ostentan el control interno del partido, conformando así un entorno donde la disciplina ciega ha sustituido el debate y la sumisión se premia más que la excelencia", apunta la exdiputada en su carta, reflejando su desencanto con el rumbo que ha tomado Vox.

Acusaciones de acoso y la decepción con la falta de lealtad

Además de sus críticas al ambiente interno de Vox, Nevado también menciona las acusaciones de acoso que involucraron al vicesecretario de Acción Política de Vox, Ignacio de Hoces, y a la eurodiputada Mireia Borrás, unas denuncias que ambas partes han negado. La exdiputada asegura que, en su intento de proteger a los afectados, prefirió no revelar la verdad sobre los hechos, pero ahora reconoce que estas "lealtades no correspondidas" solo llevaron a "decepción y perjuicio personal".

Nevado, sin embargo, destaca que el tiempo ha demostrado que este tipo de lealtades no solo resultan contraproducentes, sino que también han tenido un coste personal y ético, especialmente dentro de un partido que, según ella, ha dejado de ser un proyecto político con ideales claros.

En la parte final de su carta, Nevado lamenta que Vox se haya alejado de los principios que lo unieron en su inicio, destacando que ya no se siente "representada" por el partido. "No me reconozco en estas situaciones ni en el deterioro ético que han traído consigo", asegura, añadiendo que no es digno de ella mantenerse "atrapada en esas dinámicas".

A pesar de desear suerte a aquellos que siguen luchando por una refundación del partido, Nevado muestra su convicción de que esa posibilidad es "una quimera". "Vox ha dejado de ser un proyecto político con ideales claros para convertirse en un club de intereses personales", concluye.

Ante lo ocurrido, fuentes de Vox destacan a LA RAZÓN que era consejera del canal autonómico a propuesta de Vox y "hemos perdido la confianza en ella y hemos pedido cambiarla" motivo que, según las mismas fuentes habría motivado la marcha de Nevado del partido... dando un portazo.

La fuga de miembros en Vox continúa

El abandono de Magdalena Nevado se suma a una serie de salidas en el partido en los últimos meses. La más destacada fue la de Iván Espinosa de los Monteros, quien declinó tomar posesión de su escaño en el verano de 2023. Además, figuras como Juan Luis Steegmann, Víctor Sánchez del Real, Rocío Monasterio, Rubén Manso y el general Agustín Rosety también han dejado el partido, lo que refleja la creciente fractura interna en Vox.

Esta fuga de miembros plantea interrogantes sobre el futuro del partido y su capacidad para mantener la unidad interna en un momento clave para su estrategia política.