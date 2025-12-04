Feijóo abre una espita con las mujeres que ven machista al PSOE

Cuando no cabían más líos en la Moncloa, estalló el «caso Salazar», ahora redivivo por las novedades de las denuncias de acoso que dos mujeres que trabajaron a sus órdenes habían registrado en los canales internos del PSOE y que, por arte de birlibirloque, desaparecieron.

Un escándalo al que el Partido Popular quiere sacar jugo, consciente de que el flanco femenino es, o era, una de las fortalezas de Sánchez. En 2023, el miedo a Vox fue un factor decisivo en la victoria pírrica de Alberto Núñez Feijóo. Las mujeres decantaron la remontada que impidió la llegada de los populares a la Moncloa.

Fue en la sede de LA RAZÓN donde el líder popular definió al asesor áulico del presidente del Gobierno como «un guarro». De ser ciertos, puntualizó, los comportamientos denunciados por las presuntas víctimas, de los que dio cuenta ElDiario.es.

Ayer, con motivo de la presentación de su estrategia en materia de Seguridad, durante su intervención en el Congreso del Sindicato Unificado de Policía, volvió a embestir contra una de las principales banderas que ondea en Ferraz: el feminismo. «Cuando una organización decide archivar denuncias internas de acoso, no actúa con la diligencia debida ante comportamientos inaceptables o cuando pretende rehabilitar al supuesto agresor como si tal cosa, envía un mensaje devastador. No puede proclamarse defensor de las mujeres quien las ha abandonado en su propia casa», corneó.

Con un ramillete de cifras y el recuerdo del «sí es sí» o los fallos en las pulseras telemáticas, aseguró que la etapa del Gobierno de Sánchez ha resultado perjudicial para las mujeres. Las violaciones, censuró, se han disparado un 217%. Y también han incrementado las agresiones sexuales. Feijóo acompañó su censura con una propuesta alternativa. Si uno de cada cuatro violadores son reincidentes, propuso el «agravamiento y cumplimiento efectivo de las penas» y la extensión de la prisión permanente revisable. También para los depredadores sexuales.

Un endurecimiento de los postulados que no confirman en Génova. «En la sociedad se percibe que hay mayor inseguridad ciudadana. El campo de batalla no es tanto la inmigración como la seguridad, tiene gran relevancia». Enfocado en las mujeres, pero no solo, Feijóo compartió este miércoles un decálogo con diez promesas de gobierno en materia de seguridad. Un discurso que, también, corta el paso a Vox, volcado en conquistar a las clases obreras desencantadas con la izquierda.

En ese sentido, en el PP aseguran que donde más problemas de inseguridad hay en España es en los barrios humildes, no en las zonas nobles. La intención, pues, es presentar un plan creíble que seduzca también a los votantes de los barrios de clase media y/o baja, que tradicionalmente han apoyado a la izquierda y que, en este momento, miran a Vox.

El PP busca papeletas en todos los caladeros, de forma transversal, para incrementar su apoyo electoral y, cuando llegue el momento, cosechar una «mayoría suficiente» que le permita gobernar en solitario. El gran objetivo fijado por Feijóo. Frente a la crisis del PSOE por los escándalos sexuales, Génova pretende abrir una espita para concitar respaldo entre las mujeres, neutralizando así el miedo a Vox. El vínculo con la seguridad, además, le permite hacerlo por la derecha.