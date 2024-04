Feijóo acusa a Sánchez de hacer el "ridículo" y usar al "Rey como actor secundario" de su "teatro"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha valorado en la sede nacional del PP el "me quedo" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado esta mañana después de cinco días "reflexionando" sobre si dimitía o no. Sin embargo, los populares ya habían advertido de que se trataba de una estrategia de "victimismo" y un intento de buscar el apoyo de su militancia y de la calle.

Feijóo inició su intervención dirigiéndose a los españoles asegurando que se extienda lo que se extienda el mandato de Sánchez éste "ya no es más que el epílogo de un pasado que vamos a superar". Incidió en que si Sánchez no tiene problema de "hacer el ridículo, allá él". Sin embargo, el hecho de que arrastre a su país a ello, es algo que el líder del PP no va a consentir. Por ello, el líder del PP pidió paciencia y disculpas por este tipo de política que ha vivido con "perplejidad", aunque reconoció que la capacidad de asombro ya se ha reducido. "Estos cinco días han sido una semana más de varios días de bochorno".

Apuntó que esta legislatura ha supuesto numerosos retrocesos para "que el presidente mantenga su estatus" que va de los atropellos democráticos a la renuncia de presentar presupuestos; del propósito a partir en dos a la sociedad y, de su derrota electoral, "a un continuo esperpento".

El líder del PP consideró que "le han tomado el pelo a una nación y yo no participo de esa forma de entender la política. Tildó la estrategia de Sánchez de electoral y aseguró que "ni ha acertado en el qué, quedarse; ni en el cómo". Feijóo auguró que "no habría épica en su marcha ni heroicidad en el hecho de quedarse por lo que consideró que el jefe del Ejecutivo "ha decidido huir hacia delante, y ha mandando reflexionar al pueblo, pero no le ha dado la palabra. En lugar de dar explicaciones a los españoles, apuntó que lo que exige es "rendición de cuentas a los demás". Dijo que lo visto estos días es "trágico" porque "ser imprevisible no son atributos a valorar" y "ha hecho un gran daño al país", además de advertir de que el discurso de hoy "es el más peligroso de todos los entonados" porque "no acepta la discrepancia. Quiere un país a su medida y, detrás de toda la escenificación, está la de ser más presidente aunque sea a costa de menos democracia: no quiere medios de comunicación, ni tampoco oposición. Solo se quiere a sí mismo" y le acusó de "usar al Rey como actor secundario en su última película". El líder del PP consideró que, a lo que no se ha atrevido el presidente del Gobierno es a dar una sola explicación: "sus problemas se acrecientan mientras su crédito desaparece y hoy, se agarra al comodín de derecha y ultraderecha como anticipo de sus desmanes, pero no hay vuelta atrás. Su proyecto se acabó. Puede prolongar la agonía y decadencia, pero no será más que eso: agonía y decadencia", sentenció.

El líder del PP se refirió también a la escenificación de Sánchez como "obra de teatro". "Lo que quiere es que los españoles dimitamos de nuestra democracia. No van a someter la dignidad de esta nación a sus intereses, no lograrán la impunidad, ni dividirnos en dos bandos". Y es que, se preguntó que, si no ha habido dimisión ni explicaciones: "¿Qué ha habido? Las amenazas de un presidente acorralado" donde recordó que, hasta los ministros, hablan de la España del "o conmigo o contra mí". "Nos quieren en un bloque al que no pertenecemos ni en el que nunca estaremos. Nos hacen un retrato oscuro para ocultar la oscuridad de sus pactos. La sociedad española no se va a dejar engañar por mucho que la quieran mentir".

Feijóo advirtió a Sánchez de que, después de su teatro, su realidad no ha cambiado nada: sigue habiendo dos investigaciones, comisiones de investigación que no controla como la del Senado sobre la presunta corrupción de su gobierno, su partido y su entorno.

Aviso

El presidente de los populares recordó que el hecho de que la oposición denuncie los atropellos del presidente del Gobierno es "normalidad democrática" y reiteró que el problema de Sánchez es que no puede soportar nada que no sea el darle la razón. Por ello, consideró "coherente" la simulación de dimisión porque "necesita que lo aclamen; sin embargo; no ha sucedido lo que esperaba, ni sucederá" ya que representa a la España del pasado y le acusó de "intentar colar un cambio de régimen por detrás". "España no ha recorrido este camino para emular a regímenes en los que no cree" y, aunque se mostró convencido de que no habrá elecciones anticipadas, porque dijo, Sánchez "teme a las urnas", apuntó que para hacer un "punto y aparte" como ha anunciado el presidente en su alocución sin preguntas desde La Moncloa, "habría que consultar a los españoles".

Asimismo, Feijóo indicó que no presentará al presidente del Gobierno una moción de censura porque el jefe del Ejecutivo tiene comprado a sus socios, pero garantizó que la movilización que Sánchez ha esgrimido no la hay. "Donde buscaba respeto ha encontrado burla y rechazo" y cree que ésta no será la última ocurrencia. "Hoy ha perdido una fantástica oportunidad para marcharse" y consideró que "ha escogido el camino más indigno". "Lo que buscaba era polarización, victimización y no dar explicaciones".