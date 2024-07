Feijóo acusa a Sánchez de no tener "barreras morales ni ética personal"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cree que los dirigentes de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) quieren gobernar con Salvador Illa en Cataluña, aunque "puede pasar cualquier cosa" porque la formación es asamblearia.

Así se ha manifestado el líder de la oposición durante una entrevista en Cope donde ha expresado su opinión sobre la formación de gobierno en Cataluña en la que se ha mostrado convencido de que "el objetivo de Sánchez es gobernar con los independentistas, con ERC", a pesar de que tras los comicios catalanes dijo que la intención del jefe del Ejecutivo era dar el Govern de la Generalitat al líder de Junts, Carles Puigdemont. "Sánchez está dispuesto a otorgar a los independentistas lo que le pidan y la duda es lo que va a hacer Esquerra, y en Esquerra conviven dos almas y en un partido asambleario puede pasar cualquier cosa. Lo que creo que quieren los dirigentes de Esquerra y por supuesto el PSC, es gobernar juntos en Cataluña y hacer una coalición independentista para intentar mantener el poder en Cataluña", ha recalcado.

Feijóo ha agregado que no sabe" lo que va a hacer Junts" y ha expresado su "zozobra y decepción" por la clase política en Cataluña y por la "decadencia y desgobierno" que a su juicio padece esta comunidad autónoma.

Además, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no va a convocar elecciones generales salvo que le obliguen sus socios parlamentarios.

Y ha puesto en duda que lo hagan porque a su juicio "les interesa que Sánchez esté" para "romper el sistema de financiación", conseguir transferencia de competencias, como la de inmigración o porque con él "el Código Penal es revisable por los que delinquen".

"Sin límites morales"

El líder del PP ha definido el debate de ayer en el Congreso como "cortina de humo" y "embarrar el campo" para que los españoles tengan dudas si los medios de comunicación son serios, fiables y crear así una "nebulosa para que todos los problemas que tiene en su familia, en su partido y en su Gobierno crean que no son ciertas". Feijóo aseguró que "Sánchez no se toma el país en serio, no tiene interés de regenerar nada y vive lleno de sospechas".

Feijóo ha recordado que ningún país europeo legisla a golpe de citaciones judiciales. "No es compatible el rigor y la solvencia de un primer ministro europeo si su mujer y su hermano están siendo investigados. Cualquier primer ministro de otro país habría dimitido". Además, ha asegurado que creyó que los cinco días de reflexión, con la escenificación de la reunión con el Rey... "no sirvieron de nada y vi que Sánchez no tiene ningún límite moral". "Cuando compró la investidura a cambio de una amnistía vimos que era un político que no tiene barreras morales pero tampoco tiene barreras éticas desde el punto de vista personal" y no tiene ninguna esperanza de "regeneración democrática" en España más que "cambiar el Gobierno". "No puede hablar de regeneración aquel que encarna la degeneración democrática".