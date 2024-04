Feijóo responde a Sánchez que el lodo es él y acusa al PSOE de usar Euskadi "como plataforma para mantener" su Gobierno

En la recta final de la campaña vasca, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que su partido no se presenta a estos comicios "de trámite" sino "para ser decisivos". Por ello, ha pedido el voto para el PP porque es la única garantía de que no gobernará Bildu.

Recordó el surrealista momento en el que el candidato socialista de Euskadi tuvo que pedir a Sánchez que dijera en un mitin ese "no gobernaré con Bildu" porque Bildu ha apoyado la investidura de Sánchez y éste le ha quitado la alcaldía de Pamplona a nuestros socios y al PP para dársela a Bildu. "El candidato del PSE le dijo a Sánchez: ¿Lo dices tú o lo digo yo? No gobernaremos con Bildu", recordó. Sin embargo "eso a mí Javier de Andrés no me lo tiene que recordar":

Feijóo apuntó que el PP es el único partido que mantiene "carácter" ante "un PSOE que lleva años blanqueando a Bildu y un PNV obsesionado con ser más Bildu que Bildu". Incidió en que el PP "es el único que no está dispuesto a hacer seguidismo a Bildu, el único que ha dicho siempre lo mismo".

Y es que el partido de Arnaldo Otegi gana, como dijo la viuda de Gregorio Ordóñez, "después de abatir a sus enemigos políticos". El líder del PP aseguró que "que gane Bildu significaría que todo el sacrificio del pueblo vasco haya quedado fuera de los principios. Es lo peor que le puede pasar al pueblo vasco después de todo lo que ha sufrido".

Subrayó que, gracias a los militantes del PP en Euskadi "hay libertad, porque ellos la perdieron" y a ellos, dijo, "no les vamos a olvidar jamás. El PSOE y el PNV han perdido su personalidad y han caído en la decadencia" y esa decadencia "o la recoge Bildu o la recoge el PP". Por ello, apuntó que estas elecciones se resuelven en un dilema: Euskadi decidirá entre la política industrial que expulsa empresas o la prioridad del trabajo estable en las familias vascas; decidirá entre imitar lo que no funciona en Cataluña o el sentido común del pueblo vasco". Tendrá que decidir entre "ser los primeros en los caminos que no conducen a nada o recuperar los servicios públicos que tenía el País Vasco que ya no tienen, entre el secesionismo o un proyecto común para Euskadi para los que siempre han vivido de esas divisiones y esas rupturas. El crear heridas o un Euskadi abierta a la convivencia, al progreso, al empleo, a España y al futuro", apuntó.

El pueblo vasco decidirá "o las políticas de Bildu y sus socios o las de Javier de Andrés y una sociedad abierta".

En estas elecciones se presentan "muchos líderes políticos" pero reiteró que solo hay dos opciones: "El secesionismo con un PSE de bisagra en función de lo que le manden de Madrid o el constitucionalismo de Euskadi" porque, aseguró, "cabe mucho Euskadi en el Estatuto de Guernica, en la Constitución y en la foralidad cabe todo Euskadi, sienta lo que sienta".

Al líder del PP le sorprende que después de tantos años gobernando el PNV ahora diga que "ha cambiado". Constató que "no hay diferencia entre el PNV y Bildu. Solo varía el tono y la velocidad, nada más". Asimismo, advirtió de que para el PSOE "Euskadi para ellos es solo una plataforma para seguir en el Gobierno" por lo que el PSE "ya no piensa en Euskadi sino en Sánchez, que no es Euskadi" al tiempo que respondió al presidente del Gobierno asegurando que "el lodo es él".

El jefe de la oposición repasó todas las veces en las que en el Congreso de los Diputados votan lo mismo: votan juntos. Repasó la hostilidad que ejercen contra las empresas, subiendo las cotizaciones a la seguridad social, donde se han producido 69 incrementos de impuestos, se malgasta la deuda, "y después dicen que hay que meter un impuesto a la banca. "Se forra la banca gracias a la deuda que emite el Gobierno socialista". "Toda frivolidad que se le ocurre al PSOE y Sumar en el consejo de Gobiernos tienen el aval de PNV y Bildu. Todos ellos representan al pasado y cuando representas al pasado, perteneces al pasado" frente a un Javier de Andrés que representa al "futuro".

Apela al votante del PSE y PNV

Feijóo pidió el voto con el "convencimiento total", a todos los vascos que votaron al PP en las elecciones generales, más de 130.000 vascos y, si vuelven a coger esa papeleta "el PP será decisivo en el Gobierno de Euskadi. Aseguró que tienen "más razones que nunca" para volver a votar a un partido (el PP) que no "les engaña". También pidió el voto a los votantes del PSE, "los más engañados de España" porque "nunca jamás un partido ha engañado tanto a sus votantes. y se dirigió a los votantes del PNV porque "ningún vasco vota al PNV para aplicar la política del cierre de empresas de Sumar y Podemos", ningún vasco vota al PNV para aplicar las políticas de vivienda de Bildu ni para aplicar la política del despilfarro y deuda pública del PSOE. "Cuando al PNV le vienen mal dadas se refugia en nuestras ideas y propuestas" y, entre el PNV de estos años y el de ahora se preguntó si se han leído el programa de Javier de Andrés y se lo ha aprendido de memoria. "Es sorprendente". "Ahora dicen que Bildu no es caperucita roja" destacando así la incongruencia ya que votan siempre de la mano. "Entre la copia y el original, vamos a apostar por el original. El PP defiende la libertad, la cordialidad del pueblo vasco, los fueros... Lo hemos defendido hasta con la vida de nuestros compañeros y, lamentablemente, el PNV defiende una cosa u otra en función de las alianzas con Sánchez por lo que, cuando uno está en política y tienes que hacer balance es más importante mantener los principios que conseguir el poder de cualquier forma".

Por ello, el presidente de los populares ha propuesto "concentrar el voto" con la seguridad de que se puede seguir hablando de la industria vasca, y crear riqueza. "Nuestro objetivo es acabar con la pobreza, no con la riqueza".

Asimismo, Feijóo aseguró que el PP quiere a las dos banderas, la española y la de Euskadi, pero "hay más banderas". También defendió la bandera de reducir la pobreza, la bandera del crecimiento económico, la de la competitividad, la de los impuestos no confiscatorios, la de la vivienda o la bandera contra la okupación ilegal, entre otras.