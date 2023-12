Javier de Andrés: «El PNV se ha entregado a Bildu y se lo está comiendo por los pies»

Es la tranquilidad y la experiencia de gestión. Javier de Andrés, es periodista y político. Vitoriano, comenzó en el PP vasco en la comunicación de Álava. Exdelegado del Gobierno en País Vasco, las tres veces que se presentó a la diputación de Álava, ganó. El 23J, fue el más votado, quedando por delante del PNV aunque no le va a dar tiempo de ejercer de diputado nacional. Candidato a la lehendakaritza, Feijóo le ha encomendado una misión: ampliar la oposición, incidir en el terreno ético y ampliarlo al político y económico.

¿Hay margen para ensanchar el espacio del PP vasco?

Hay mucho pero, también es verdad que la sociología vasca es complicada. Tengo la convicción de que mucha gente no se puede sentir cómoda con el modelo que está dirigiendo ahora el País Vasco. A Sánchez le han apoyado 16 de los 18 diputados que representan a los vascos. No creo que 16 de 18 estén a favor del modelo social de Irene Montero o del modelo económico de Pedro Sánchez. Nosotros planteamos una alternativa al socialismo y a la izquierda y, en este momento, lo hacemos en solitario. Ahora la política es de un sesgo terrible hacia la izquierda, con un liderazgo ideológico de Bildu al que el PNV se ha entregado y se lo está comiendo por los pies.

¿Cuál es el desafío al que se enfrenta?

El de comunicar este mensaje, que la gente vea que nosotros intentamos plantear un proyecto que tiene mucha solidez, que es el primer partido de España y la primera corriente política de Europa. Tenemos que centrar la política vasca.

El recambio del candidato del PNV, echando a Iñigo Urkullu, ¿beneficia al PP?

Es imposible saberlo en este momento. Lo que voy a hacer es defender mi proyecto. El de Urkullu ya lo conocíamos, el que viene, no tanto. Pero, el caballo que corra esta carrera por el PNV creo que no importa tanto porque, realmente, quien está detrás de todo ello es Ortuzar y es la línea política que se va a mantener.

¿Ha entendido el movimiento en el PNV? ¿Es un intento de aislar más a Feijóo –por su buena sintonía con Urkullu–?

Lo que me parece impropio son las formas que se han seguido. Yo no haría nada parecido alguien que ha estado trabajando por el proyecto del PP. Me ha parecido injusto en las formas, y no había motivo ninguno para actuar así. Es posible que haya diferencias personales entre Urkullu y Ortuzar y también diferencias ideológicas entre ambos. Creo que en el PNV sorprende la colaboración tan estrecha y que vayan a piñón con el bloque de izquierdas. Eso no se parece a la realidad social de una buena parte del PNV.

Javier de Andres, presidente del PP Vasco. David Jar David Jar PHOTOGRAPHERS

Aitor Esteban se mostró muy molesto con las cosas que le decía Feijóo en la tribuna. ¿Hay margen para una «reconciliación» PNV-PP?

Sí. Creo que el PNV actuará siempre en función de sus intereses particulares y no en función de los interés de los vascos. Porque, meter a País Vasco en la línea política y económica de Sánchez no es bueno, y se ha demostrado. A los vascos nos va muy mal un modelo político de izquierdas porque nuestro modelo económico se basa en la inmersión, en el mérito, el esfuerzo. Eso es precisamente lo que Sánchez desprecia; él está en una línea clientelar, de subvencionar el voto y no hacer inversiones, que es lo que necesita Euskadi para crecer.

¿Eso lo entiende la sociedad vasca? Porque EH Bildu sigue creciendo...

Yo creo que no es suficiente y ahí tenemos un trabajo muy importante para transmitir a la sociedad vasca lo que está ocurriendo. Estamos perdiendo puestos en el conjunto de España, muchas empresas se están yendo y se nos está fugando mucho talento...

El crecimiento de Bildu se debe, en buena medida, a que el PNV ha entrado dentro de su marco ideológico. El otro día, en una manifestación contra los jueces se manifestaban junto a Bildu, en una estética y una ética propia de Bildu.Está entrando dentro de su juego, y le está haciendo la campaña a EH Bildu.

Aitor Esteban amenazó con contar lo qué le ofreció el PP. Hay quien insinuó que incluso ofrecieron el Ministerio de Industria al PNV...

A mí no me parece nada escandaloso que hubiera sucedido, aunque según tengo entendido, no fue así. Lo que me parecería un escándalo es que el PNV, pudiendo ejercer en el Ministerio de Industria, haya preferido que lo ejerza alguien de Podemos o del PSOE. Eso explica muy bien dónde está situado el Partido Nacionalista.

¿Cree que Bildu dio su apoyo a Sánchez solo a cambio de una foto, o pidió la amnistía para sus presos?

Yo creo que están mirando a las municipales de 2027 cuando ya se desbarate el pacto PNV-PSOE y, en ese momento, se establezcan acuerdos políticos más intensos.

Ahora son conscientes de sus limitaciones, al igual que Otegi, que ha tenido que renunciar porque sabe que genera un importante rechazo en la sociedad vasca.

Basagoiti dio su apoyo a Patxi López para ser Lehendakari. ¿Qué va a hacer usted?

Tengo la convicción de que hay un pacto PNV-PSE que es el que va a prevalecer y esa mayoría continuará gobernando en el País Vasco. Si nuestros votos son necesarios para esto o para cualquier cosa, lo que voy a hacer es preguntarles para qué los quieren. Porque, si resulta que acaban votando lo mismo Bildu, con el PNV y el PSOE, y se ponen de acuerdo permanentemente en el Congreso, también lo hacen en el Parlamento Vasco y llevan una línea política y económica de izquierdas; y, si la única diferencia que hay entre Bildu y PNV es de carácter estético, no me van a resultar tan convincentes. Si nuestro voto es para aplicar el modelo ideológico de Bildu, que no nos llamen.

Dicen que el «mediador» de los pactos de Sánchez es la misma «El PSOE cometió un error al darle expectativas a ETA»

¿Entiende la negociación del PNV con el Gobierno y su petición del traspaso de la Seguridad Social?

No. Yo creo que ahí hay un error tremendo. Lo peor que nos pueden pasar a los vascos es hacernos esa transferencia porque tenemos un déficit descomunal y, si la transferencia se hace en los términos que ha planteado siempre el PNV, sería desastroso para las cuentas del País Vasco. El PNV pide eso por afán de poder, un afán que va por encima de los intereses de los vascos.

¿Qué impacto puede tener ese acuerdo de ERC y Bildu en el Congreso de los Diputados?

Creo que, el fenómeno de Cataluña y el impacto con Junts está soliviantando una parte de la sociedad vasca, está excitando ese fervor nacionalista que tanto daño nos ha hecho en País Vasco. El Pacto con Junts, con ERC en este acuerdo que es catalizador, nos está afectando a los vascos.

¿Cuál es el modelo educativo que tiene el PP para el País Vasco?

Un modelo eficaz, porque lo que se están haciendo y lo que se está acordando es un modelo en el que se limita la libertad de los padres y así como la libertad de escoger un modelo lingüístico. Solo el 3% se escolarizan en español porque es la oferta que hay. Pensar que hijos de inmigrantes quieran escolarizar a sus hijos en euskera es inverosímil. Se está causando un daño a los alumnos que tienen dificultad de acceso a la educación, les está creando grandes problemas y por ello tenemos las peores ratios en comprensión lectora de toda España.

¿Qué tal se lleva con Ortuzar?

En lo personal es una persona «jatorra», como decimos los vascos, accesible. Pero, políticamente, está en ese juego de transformar el PNV en un partido de izquierdas que está causando daño tanto al Partido Nacionalista como al conjunto de los vascos.

Feijóo buscaba un ganador en el País Vasco. ¿Cómo se gana allí?

Pues haciendo mucho trabajo y, sobre todo, comunicando y transmitiendo el mensaje y el proyecto. En Álava hemos conseguido retos importantes. Me he presentado tres veces a la diputación y he ganado las tres veces y, la última vez que me he presentado fue en julio, y quedé por delante del PNV también. No creo en la idealización del PNV como partido político. Le he ganado las cuatro veces y, para ello, hay que empezar en no aceptar ninguna superioridad del PNV porque no la tiene sino, todo lo contrario. Su trayectoria en el País Vasco es de declive y de pérdida de oportunidades. No se ha gestionado bien el estatuto.