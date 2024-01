Feijóo avisa que Galicia se juega mucho si gana el «sanchismo» y apela al voto útil

Con el foco en el voto útil y en no confiar en la victoria segura, el presidente del Partido Popular cerró ayer las 26ª Jornadas Interparlamentarias de su formación en Orense con aires de precampaña. Allí, Alberto Núñez Feijóo puso el acento en la necesidad de concentrar la máxima cantidad de votos en la candidatura de Alfonso Rueda con un claro objetivo en el horizonte: evitar por todos los medios que el «sanchismo» se haga con la Xunta o que gobierne en Galicia con un «multipartito» liderado por Ana Pontón, la candidata de BNG, una fórmula semejante a la que Pedro Sánchez ha desplegado a nivel nacional, al pactar con múltiples formaciones.

Por ello, de cara a la cita de los gallegos con las urnas del 18 de febrero, ha pedido abiertamente a los votantes de Vox y a los socialistas que no se identifican con el PSOE de Sánchez que apoyen a Rueda. «A quien votó a Vox, le pediré que apoye la única alternativa para que el sanchismo no gobierne en Galicia». El riesgo es que el electorado de Abascal beneficie indirectamente a los socialistas. Y es que se puede dar el fenómeno de que, sin posibilidad alguna de acceder a un escaño, bloqueen el acceso al mismo del PP.

Después de mirar a su derecha, Feijóo miró a su izquierda y apeló a los votantes del Partido Socialista de Galicia que estén decepcionados por el pacto de investidura con Junts, Bildu y ERC para que también vean en Rueda una alternativa de estabilidad y crecimiento para la comunidad autónoma.

En un tono propio de campaña electoral, el líder popular indicó que toda la estructura del partido tiene que reforzar a su candidato, dar la pelea y visitar las aldeas, los pueblos, las zonas rurales y pesqueras, de las cuatro provincias gallegas. Todo con tal de evitar que «el desgobierno de España» se replique también en Galicia.

El presidente del PP pidió al electorado de Vox que confíe en «la única alternativa» a Pedro Sánchez

Después, llegó el momento en que Feijóo arremetió contra Sánchez para dejar claras las diferencias de ideario entre sus dos formaciones. Por una parte, acusó a los socialistas de claudicar en los valores democráticos. «Han perdido la bandera de la igualdad porque se la han entregado a quienes quieren ser más a costa de los demás», señaló. Y a la vez, acusó a Pedro Sánchez de comerciar con los principios y valores democráticos. «Todo en España está en venta» denunció, desde la calidad democrática, las instituciones o los derechos de los españoles, pasando por los presupuestos y la dignidad de los ciudadanos.

Para ellos, destacó, «el interés personal de Sánchez es la prioridad». También tuvo palabras para la Convención que el PSOE desarrolló en paralelo el fin de semana en La Coruña, donde «solo se ha hablado de cómo mantener el estatus personal del señor Sánchez» y de las dificultades que debe sortear «para mantenerse en el Gobierno», dejando en un segundo plano los problemas de los ciudadanos y la búsqueda de soluciones para plantear «cómo mejorar el futuro de los españoles».

Para el líder del PP, el presidente del Ejecutivo ha estado jugando con la futura ley amnistía para obtener el máximo beneficio personal. «Si me votáis, os la doy; y si no me votáis, no os la doy», sostuvo sobre las negociaciones del presidente del Gobierno. Reprochó que este tipo de políticas no tienen ninguna relación con mejorar la convivencia, tal como defienden desde las filas del PSOE para justificar esta iniciativa, cuya constitucionalidad está en entredicho.

Frente a la mentira y la manipulación, el PP ha contrapuesto el lema de la campaña: «Cumplir con la palabra dada». Esta es la primera vez que Rueda se presenta a unas elecciones en Galicia. Por ello, Feijóo, que lideró la Xunta durante 14 años, lo describió como «uno de los políticos con más experiencia autonómica de España» y expresó su respaldo por su «trabajo responsable». Y se mostró seguro de que transmitirá esa confianza para atraer inversiones a la comunidad.

Por su parte, Rueda agradeció las muestras de cariño en esta precampaña, que le han servido para coger fuerza de cara al próximo mes de batalla por el voto de los gallegos. Y ha pedido al líder popular que lo acompañe en los actos porque «Feijóo, en Galicia, suma», subrayó.