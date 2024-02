Feijóo busca movilización en Galicia y alerta a los votantes de que la abstención favorece al BNG

El PP apura la campaña de las elecciones gallegas hasta el final y lo hace, esencialmente, con un mensaje de alerta: la abstención o no votar a Alfonso Rueda favorece al BNG. El único riesgo para el PP es que crezca la abstención porque las encuestas no han detectado transvase de voto hacia el bloque de izquierdas y, de ello es consciente Alberto Núñez Feijóo, quien ha querido advertir a los votantes de que las elecciones del domingo es un "todos contra el PP", con Pedro Sánchez a la cabeza, por lo que considera que la movilización es más necesaria que nunca. "A Pedro Sánchez le da igual el pésimo resultado del PSOE en Galicia, lo único que le interesa es que el PP no pueda gobernar", ha señalado en un acto electoral en Cee este viernes.

Lo cierto es que los socialistas siguen cuesta abajo y sin frenos y las encuestas proyectan todavía peores resultados que en 2020 ya que hay mucho votante de izquierda que apuesta por el BNG. En este sentido, el partido de Ana Pontón es la gran amenaza porque va a crecer, aunque necesitaría de todas formas el apoyo del PSOE. "Una papeleta del PSOE es para que gane el BNG, una papeleta de cualquiera que no sea el PP es para que gobierne el Bloque. Todos los que quieran una Galicia española y una Galicia europea tienen que votar al PP. Los que quieran una Galicia cerrada y tensionada pueden votar al Bloque", ha expuesto Feijóo, llamando a la movilización y al voto útil en el PP y alertando de la deriva que puede tomar Galicia si gobierna el BNG, que es aliado de ERC y Bildu.

"La realidad es así de cruda. Galicia se juega tener un presidente que solo piense en Galicia y en los problemas de los gallegos y que sepa lo que hay que hacer para que siga funcionando", ha subrayado. "El PP es para que la Xunta siga siendo propiedad de los gallegos y para que en la Xunta manden los gallegos y no quienes han perdido", ha continuado. "El programa electoral de todos los demás partidos es que no gobierne el PP", ha añadido Feijóo, quien en los últimos días ha combinado un discurso de alertar a los gallegos del riesgo de que gobierne el BNG y de reivindicar la gestión del PP hasta ahora en la Xunta.