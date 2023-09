Feijóo se compromete a fijar un calendario de reformas con sindicatos y patronal

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóose ha reunido esta tarde con el secretario general de CC.OO, Unai Sordo a quien ha ofrecido un Acuerdo por la Igualdad y Bienestar de los Españoles, que incluye hasta seis pactos de Estado. Este documento es el mismo que le entregó Feijóo el pasado 30 de agosto a Pedro Sánchez y que el PP considera que “representa la mejor fórmula para crear la confianza necesaria para resolver los grandes problemas y retos a los que se enfrenta nuestro país”.

Durante la reunión, la tercera que realiza con los agentes sociales, tras la mantenida con los empresarios y UGT en la sede de Génova, Feijóo explicó a Unai Sordo las líneas generales de su gobierno que presentará en la sesión de investidura del próximo martes, que pasa por el ofrecimiento de esos seis pactos de Estado incluidos en el documento (Regeneración Democrática, Estado del Bienestar, Saneamiento Económico, por las Familias, del Agua y Territorial), el respeto a la Constitución y a las instituciones del Estado.

Asimismo, el líder del PP ha insistido en la preocupante situación del país, que vive una escalada de precios, una incertidumbre económica y unas cifras de paro que duplican a la media de Europa, y trasladó a Sordo que todo ello precisa de “un entorno institucional que garantice la estabilidad política y social, que sea capaz de generar inversión y creación de empleo”. Estos objetivos, según le expuso Feijóo, solo se pueden realizar con políticas que defiendan la igualdad de los españoles, garantizando la convivencia y las libertades de todos los ciudadanos, vivan donde vivan, sin discusiones identitarias y, sobre todo, cumpliendo y respetando la Constitución.

Calendario de negociaciones

En la reunión, que se centró fundamentalmente en temas laborales y sociales en un clima distendido y amistoso en el que Feijóo le expuso a Sordo que la concertación y el diálogo social deben ser una de las grandes señas de identidad de la sociedad española, y se comprometió a desarrollar con sindicatos y patronal un ambicioso calendario de negociaciones sobre las principales reformas económicas y sociales que requiere España. En este sentido, le ha propuesto al secretario general de CC.OO incorporar un indicador que diferencie el “paro registrado” del “efectivo”, para tener una visión más real y verdadera de las personas que se encuentran en situación de desempleo.

En la actualidad, las estadísticas del SEPE se contabilizan como demandante de empleo "ocupado", no como "parado registrado", una diferenciación artificiosa ya que, aunque estos trabajadores no computan como parados, realmente sí lo están. Al igual que hiciera ayer con el secretario general de UGT,Pepe Álvarez,Feijóotrasladó al líder de CC.OO su preocupación por la opacidad con la que está actuando el Gobierno en relación con la situación real de los trabajadores fijos discontinuos, que sigue sin ofrecer, un año y medio después de la reforma laboral, el número de personas exactas contradas con esta modalidad. Feijóoconsidera que esta anomalía tiene que resolverla urgentemente el Gobierno para no engañar a los ciudadanos con estadísticas que no se ajustan a la verdad.