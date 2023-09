Feijóo asegura que defenderla la igualdad de los españoles aunque le cueste la presidencia del Gobierno

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado este domingo las cesiones que Pedro Sánchez está haciendo a los partidos independentistas pese a que "la igualdad de los españoles" es uno de los principios que diferencian "una democracia de una dictadura".

En el acto celebrado en Santiago de Compostela bajo el lema "Por la Igualdad de los españoles", el líder del PP ha insistido en que la igualdad es la premisa bajo la que él está negociando su investidura y, por ello, la va a defender "cueste lo que nos cueste, aunque nos cueste la presidencia del Gobierno de España".

Ha dicho que él aspira a presidir un Gobierno de "todos los españoles" y no "de una élite política concreta" como prevé hacer, dijo, Pedro Sánchez, quien, a su parecer, está "sometido a un chantaje".

Feijóo ha vuelto a recordar en su intervención a Nicolás Redondo, expulsado de las filas del PSOE donde, destacó que "para Sánchez la coherencia, el sentido de Estado y la defensa de las instituciones ya son incompatibles con militar en el PSOE". En esta línea recordó que fue precisamente al propio Sánchez a quien expulsó la ejecutiva del PSOE "por manchar las siglas, dar un pucherazo y por que temían que hiciese todo lo que ha hecho, fue a Sánchez en 2016". Por ello, lamentó que el sanchismo "ahora se atreva a expulsar a quienes defienden la Constitución, a los que defienden que son un partido socialista y no un partido elitista y lo mismo que ellos mismos defendían hace meses".

Sumarse al acto

El líder del PP ha invitado a todos los españoles a sumarse al acto del próximo día 24 en Madrid: "Más allá de que hagamos actos, de lo que estamos hablando va mucho

más de las siglas de una u otra formación política". Indicó que en este tiempo, "nunca se ha tenido que defender con tanto énfasis este principio de igualdad entre todos, por haber llegado a un momento de tanta degradación moral y política a la que ha llevado Sánchez". Entre esos elementos que han ido degradado el Estado recordó la concesión de indultos por parte del Gobierno, la eliminación de la sedición y la rebaja de la malversación que exigió ERC por conveniencia personal de Sánchez, tal y como ha hecho con una campaña de imagen a EH Bildu y ahora, dijo, "pretende con un prófugo de la Justicia, que puede decidir quién debe ser el presidente".

Por todo ello, Feijóo insistió en que el PP defenderá la igualdad de todos "en cualquier circunstancia, cueste lo que cueste y apuesta por defender la igualdad de todos", porque la Justicia no puede hacer distinciones y "el privilegio de unos pocos es perjuicio de todos". Asimismo, incidió en que el Gobierno ha de ser para todos, no para una elite política, que un político independentista no vale más que un ciudadano que no lo es y apuesta por la defensa de la libertad; la de un presidente que no esté sometido, la libertad de voto y la libertad de expresión.

No perder la "dignidad"

Feijóo cree que al PSOE de Sánchez le molesta que el PP vaya a la investidura por haber ganado el 23J, que celebre mítines, que recuerde lo que significa la Constitución y defienda la igualdad, "que les recordemos sus incontables mentiras o cambios de opinión" e ironiza: "Les molesta el PP, e incluso el propio PSOE".

Aseguró que "los españoles no van a perder la dignidad" y pueden estar tranquilos al contar con un partido de Estado que defiende los intereses generales, trabaja para todos, es una alternativa constitucional y constitucionalista a la suma de minorías en contra, el Partido Popular, subrayó.

El líder del PP considera cumplido el compromiso al dejar la presidencia del PP de Galicia: "Me fui a Madrid a presidir el PP y defenderé mi investidura a la Presidencia del Gobierno después de haber ganado las elecciones del 23J".