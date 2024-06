Feijóo cree que Sánchez no ha accedido por "convicción" a la reforma del CGPJ

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, compareció en rueda de prensa después de que se diera a conocer el acuerdo rubricado por PP y PSOE para la renovación del CGPJ tras cinco años de parálisis y numerosos desencuentros durante la negociación que ha durado dos años.

Feijóo ha asegurado que este pacto responde a los objetivos que el PP se fijó “casi en su totalidad”, donde habrá un poder judicial independiente algo que “hemos conseguido con el aval de la UE”.

El presidente del PP puso en valor los objetivos logrados donde, incidió, en el hecho de que el Gobierno no podrá señalar al presidente del Tribunal Supremo sino que serán los nuevos vocales del Consejo los que escojan al magistrado que presida el Alto Tribunal. Lo harán por un mínimo de 12 votos a favor y sin candidatos sugeridos por parte de los partidos políticos. También pone fin a las "puertas giratorias" de manera que un exministro no pueda ser Fiscal General del Estado. De esta manera, el pacto implica evitar nuevos casos “Dolores Delgado”.

También resaltó la importancia de haber logrado acordar la aprobación simultánea de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y ambas cuestiones serán refrendadas en la misma sesión plenaria del Congreso, en el mes de julio.

¿Por qué ahora? El líder del PP ha apuntado que él sabe distinguir entre la oposición al Gobierno y la lealtad al Estado y “tanto una como otra son firmes” de manera que no ha cambiado la responsabilidad de partido con los grandes problemas de Estado a los que aún hay que hacer frente ni tampoco su papel de oposición. “Sé que el Gobierno no ha cedido a este acuerdo por convicción sino por obligación” ya que era imposible seguir por un camino que conducía al precipicio" y cree firmemente que sin la ayuda de la Comisión “no hubiera sido posible”.

El jefe de la oposición espera que, con la misma intensidad que en las negociaciones para la renovación del CGPJ, desde Bruselas les sigan acompañando para “frenar los desmanes del Gobierno de Sánchez con el Estado de derecho”. También, el presidente de los populares ha confesado sentir una profunda “desazón” en todo este tiempo, ya que no ha sido fácil y que su propósito ha sido preservar “para hoy y para las próximas décadas" con el fin de lograr esa independencia judicial al tiempo que le alegra poder decir que “el PSOE no va a poder controlar el poder judicial, y el PP, tampoco. Por mi parte, misión cumplida”.

Sobre si el PP tiene miedo a que el Gobierno de Sánchez les engañe en la elección, tramitación o el proceso que aún queda por delante, indicó que el temor que tenían era no poder llegar a un acuerdo porque no se daban las circunstancias de que el poder judicial tuviera la independencia para poder nombrar a presidente del Tribunal Supremo, o infinidad de otras cuestiones que hicieron que el Gobierno intentara reventar las negociaciones con decisiones como lo hizo en su día, cuando introdujo, sin conocimiento y por la puerta de atrás la modificación del código penal con la rebaja de los delitos de malversación o la extinción, entonces, de la sedición.

Los principales escollos que se encontraron en la negociación fueron dos: hubo mucha discrepancia en el redactado de la disposición adicional sobre la propuesta de reforma de la Ley Orgánica para acreditar que los jueces actúen de manera directa y en la designación del presidente del Tribunal Supremo. “No aceptamos esa práctica que antes se pactaba entre ambos partidos porque es espúrea” y estos dos puntos no fueron aceptados hasta recientes fechas".

Sobre el coste político el líder del PP dijo que asume todos; lo que significa el coste de la coherencia política. "Creo en la Constitución de mi país, estoy en política para defenderla y garantizar la independencia judicial” al tiempo que agradeció la labor de todos sus compañeros en la negociación. “Era fundamental que el Gobierno no contaminara el Supremo como ha hecho con el TC”.

En 2022 las exigencias del PP eran las mismas que las de ahora con las diferencias de que “ahora se han cumplido”, pero “hemos alcanzado lo que el PP defendió siempre, una defensa que, recordó, también hizo el día de su investidura fallida y con la que logró el apoyo de Vox, CC y UPN. Asimismo, dijo que si Europa no hubiera intervenido, sin la intervención del comisario Reynders y sin el aviso del informe que iba emitir sobre el funcionamiento del Estado español, "estoy seguro de que han influido”.

La proposición de ley encarga a los nuevos integrantes del Consejo "la redacción de un proyecto de ley que reforme el método de elección de integrantes en el órgano de gobierno de los jueces que tenga en cuenta las exigencias de la Comisión europea y sus recomendaciones acerca del Estado de Derecho" en los países miembros.El PP esperará a conocer el informe de propuesta que emitan los jueces y tras ello se pronunciarán aunque, adelantó Feijóo, la actitud del PP "será de apoyo a lo que presente el CGPJ" y destacó que desconoce la posición del PSOE en este punto, pero es “la primera vez que el PSOE acepta que en una Ley Orgánica se incluya la metodología de elegir de forma directa de los jueces a sus pares” por lo que “hay un paso histórico” en la posición de los socialistas.