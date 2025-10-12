Acceso

Día de la Fiesta Nacional

Feijóo: "Estoy animado porque mi pareja no está en el juzgado, mi hermana tampoco y mi número dos no está en la cárcel"

El líder de la oposición manda un recado a Vox: "Aquí venimos a acompañar al Rey y a los soldados españoles. El que no venga tendrá que explicarlo"

Paxti Lopez Feijoo y autoridades durante el disfile del 12 de Octubre en MadridJ G Feria
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha mandado un recado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha plantado a la prensa este domingo en la recepción del Palacio Real con motivo del día de la Fiesta Nacional. Feijóo ha dicho sentirse animado: "Mi pareja no está en el juzgado, mi hermana tampoco y mi número dos no está en la cárcel".

