Feijóo: "Estoy animado porque mi pareja no está en el juzgado, mi hermana tampoco y mi número dos no está en la cárcel"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha mandado un recado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha plantado a la prensa este domingo en la recepción del Palacio Real con motivo del día de la Fiesta Nacional. Feijóo ha dicho sentirse animado: "Mi pareja no está en el juzgado, mi hermana tampoco y mi número dos no está en la cárcel".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)