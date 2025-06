Feijóo exige a Sánchez que se "rinda" a la Democracia: "Queremos elecciones y las queremos ya"

Miles de ciudadanos se concentraban en Plaza de España, colapsada por una riada humana que transitaba también por la Calle Princesa, por zonas aledañas como la Cuesta de San Vicente a rebosar de banderas, sin siglas de partidos, como se había prometido. 100.000 personas según el PPy 50.000 según delegación del Gobierno. Ni el calor, evitó que los ciudadanos salieran un domingo de junio a las calles para pedir la dimisión de Pedro Sánchez tras una de sus peores semanas, cercado por el "caso Leire".

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo ha alentado a todos los españoles a “liderar la revolución de la decencia y la libertad”. “Queremos elecciones y las queremos ya”, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien le ha pedido que se “rinda” a la democracia.

El líder de la oposición ha asegurado sentirse listo, al igual que el país. “Solo falta que Sánchez encuentre el coraje para poner urnas y preguntar a los españoles".

Un discurso, el de Feijóo, centrado en el rechazo a Sánchez y en movilizar a la ciudadanía. Lejos de dirigirse a los votantes populares, el presidente del PP ha apelado a todos los ciudadanos. De ahí un discurso muy centrado en toda la corrupción que cerca al Ejecutivo y lejos de las ideologías. "He pedido no ondear las siglas de un partido, porque no es ideología concreta, la que venimos a reivindicar. No estamos aquí para defender a un partido, sino para defender a un país". "A ver cuando lo entiende algún líder", ha ironizado. Y es que, Vox, con Santiago Abascal a la cabeza, se ha negado a asistir a la manifestación y ha exigido al PP que presentase una moción de censura.

Además, ha pedido a la ciudadanía, defender la democracia “por encima” de las diferencias ideológicas. “O se está con la impunidad o con la decencia”, ha advertido. “Nos quieren anestesiados y no nos van a tener”, advierte. Dibuja un escenario político en el que Pedro Sánchez “ha llenado todo de corrupción, de cloacas” y ha advertido que “ante este dislate, España no se calla”.

Gritos de “Pedro Sánchez, dimisión”, inundaban Plaza de España, mientras Feijóo reclamaba a Sánchez dejar de “esconderse” y “dejar de mentir”. Pedía el presidente del PP movilización a la ciudadanía dure lo que dure la legislatura. “El Estado funcionará, los españoles responderán y yo estaré a la altura de este gran país”, ha prometido.

En su discurso, un mensaje también a la interna. Ha pedido a la ciudadanía que cuando haya urnas, no acudan “enfadados” sino con grandeza. Un mensaje con el que recoge el guante a la recomendación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que había pedido al presidente Feijóo volver a ilusionar a la ciudadanía. “España no necesita revancha, necesita concordia”, ha reivindicado. “No quiero un frente de la IRA, España neceista una revolución, la de la defensa y de la libertad”, ha asegurado.

Feijóo ha prometido que va a “mandar a Sánchez a la oposición” y que después se verá donde manda “el PSOE a Sánchez”. A la ciudadanía ha pedido “tomar partido ante la decadencia” y de cara al futuro, Feijóo ha prometido centrarse en su objetivo de echar a Sánchez y no “equivocarse de adversario”. “No nos vamos a desviar de nuestro objetivo”, ha asegurado.