Feijóo responde a Sánchez tras la ruptura de Junts: "¿Cómo era eso del Gobierno más estable de Europa?"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha pronunciado esta mañana sobre la ruptura definitiva de Junts per Catalunya con el Gobierno de Pedro Sánchez, tal y como ha anunciado la portavoz parlamentaria en el Congreso, Miriam Nogueras, durante uan rueda de prensa.

Para ello, el gallego ha tirado de ironía y ha escrito en su cuenta oficial de X: "¿Cómo era eso del Gobierno más estable de Europa?"; un mensaje al que ha acompañado de un pantallado de la noticia de LA RAZÓN que informaba sobre esta última hora.

De esta manera se ha pronunciado el líder de la oposición, que ha vuelto a poner en tela de juicio la estabilidad gubernamental que, incluso a día de hoy, el Ejecutivo sigue defendiendo, pese a que lo cierto es que, sin el apoyo de Junts en el Congreso, el Gobierno de Sánchez no gozará de mayoría parlamentaria y, por tanto, carecerá de estabilidad.

Junts rompre definitivamente con Sánchez

La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, ha formalizado esta mañana la rutura definitiva tras anunciar que su formación presentará enmiendas a la totalidad de todas las leyes que presente el Ejecutivo, su voto en contra en las que ya están en tramitación y su negativa a apoyar unos hipotéticos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026.

"La legislatura de Pedro Sánchez queda bloqueada", ha sentenciado Nogueras durante su comparecencia en el Congreso, en la que ha estado acompañada de los otros seis diputados de Junts. En ella, la mano derecha de Puigdemont ha recriminado al presidente Pedro Sánchez que, una semana después del anuncio de la decisión de su formación, aún no haya explicado cómo piensa gobernar sin el apoyo de su partido.

En este sentido, según confirma la Agencia Europa Press, mientras Nogueras se dirigía a los medios, la formación estaba registrando enmiendas a la totalidad a las 25 leyes del Gobierno que todavía no han comenzado su tramitación. Ello al tiempo que la catalana confirmaba que tampoco apoyarán las otras 21 que están en trámite.