Feijóo reta a Sánchez a ir a la zona cero de la DANA antes del próximo congreso del PSOE valenciano a finales de enero

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a demostrar su compromiso con la Comunidad Valenciana acudiendo por tercera vez y en esta ocasión por primera vez en el año, a la zona cero de las riadas. Una visita de dos días en la que ha podido comprobar con los vecinos y alcaldes cómo se encuentran los territorios afectados tres meses después de que tuviera lugar la fatídica DANA.

El líder de la oposición ha querido comprobar de primer mano sí están o no llegando las ayudas anunciadas por parte del Gobierno central y de la Comunidad Valenciana y tras conocer sobre el terreno la situación ha esgrimido sus conclusiones. "Valencia no puede seguir esperando a un gobierno que no está, que no viene y a un gobierno cuyas ayudas no llegan a los afectados", ha proclamado en una rueda de prensa junto al presidente autonómico, Carlos Mazón. "Me gustaría que estuviese (el presidente del Gobierno) pero no ha venido", ha reconocido, para después criticar que si se tomara "cinco días de asueto" para decidir si continuaba en Moncloa o "se fuera a esquiar a Navidad en Cerler en vez de venir a Valencia", ha criticado.

El presidente del PP ha tildado las ayudas de "insuficientes" y ha denunciado que "no están llegando". Así, ha retado al presidente del Gobierno a acudir a la Comunidad Valenciana antes de que tenga lugar el congreso del PSOE valenciano que se celebrará a finales de este mes de enero. "Espero que acuda antes del congreso del PSOE de Valencia. Sería injustificable darle más prioridad a la reconstrucción de su partido que a al reconstrucción de los valencianos", ha censurado.

El presidente del PP ha esbozado, además, las líneas generales del plan de acción que su partido llevará en las próximas semanas al Congreso de los Diputados para hacer frente a la reconstrucción. Un plan consensuado con los alcaldes, portavoces del PP y el presidente autonómico valenciano, con el objetivo de que sea aprobado a nivel nacional El objetivo es presentar una proposición de ley para concretar cuáles son las ayudas que necesitan los afectados y para que cada grupo parlamentario "se reconozca en el voto a favor o en contra" de las ayudas en Valencia. Entre las medidas que promoverán los populares se encuentra la petición de que la gestión de ayuda se centralice a través de la Agencia Tributaria o medidas para los autónomos y en materia de Vivienda, exigen un paquete de 25 millones de euros para que la Comunidad Valenciana pueda poner a disposición de los afectados por la DANA viviendas, o un bloque de "alivio fiscal" para los ayuntamientos afectados, entre otras.