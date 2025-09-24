Feijóo sentencia a Sánchez por las causas judiciales que le cercan: "Es el responsable de este lodazal"

El último auto del juez Peinado sobre Begoña Gómez, el procesamiento de David Sánchez y del líder del PSOE extremeño; el escándalo de las pulseras fallidas para los maltratadores. "Buenos días, buenos días", dijo dos veces Alberto Núñez Feijóo a media mañana, antes de empezar una comparecencia improvisada en el Congreso de los Diputados. Sobre el atril, unos papeles escritos.

De su improvisación: "No estoy acostumbrado a ver cómo la reputación de mi país se va por un sumidero". Según el líder del Partido Popular, "no hay democracia sana" en la que Pedro Sánchez "sea presidente", porque, a estas alturas, cuando "la responsabilidad penal" de cada persona de su entorno, su partido y su gobierno, pende de las togas, "la responsabilidad política está sentenciada". Pum. "Pedro Sánchez es el responsable de este lodazal".

El ritmo al que avanza la agenda judicial, ha lamentado, es "insoportable". Para el líder popular, "ningún gobierno democrático europeo zanjaría una colección de escándalos con la teoría de la conspiración o la persecución judicial". La respuesta, ha indicado, debería ser otra: "Ya basta". Por lo que se ha preguntado: "¿Cómo es posible que ninguno de los socios pongan fin a este disparate?".

Tras apuntar que Sánchez "se ha rodeado de presunta delincuencia toda su trayectoria política", ha desviado el foco sobre los aliados que le hicieron presidente y que hoy tienen su mano dejarle caer. "¿Qué pintan los socios? ¿Por qué sostienen a una persona con la corrupción que tiene a sus espaldas?", ha proseguido con los interrogantes.

En una auto-respuesta, Feijóo ha señalado: "No es el beneficio electoral, tampoco el beneficio que esperaban obtener de este complot", porque Sánchez "lo ha roto todo", en alusión al fracaso parlamentario de la cesión de las competencias migratorias para Cataluña. "Las derrotas no son un número, es el síntoma claro de un país paralizado, no hay Presupuestos, no hay mayoría y no hay unanimidad".

Otra idea que ha querido arrojar en su declaración ante la prensa de este miércoles ha sido: "La realidad de los españoles que ven cómo su país no funciona". Empezando por el Gobierno, porque "en la cabeza de los ministros no está la agenda de los asuntos del ministerio, sino la Judicial". Cada día se constata más, ha martilleado, que Sánchez "nunca tuvo una mayoría para construir, tan solo para resistir".

El caso que ha querido traer a colación como muestra de la parálisis gubernamental ha sido el de las pulseras para los maltratadores. "Es imperdonable, no puede quedar así, tiene que saldarse con responsabilidades". Y ha mentado cinco palabras para describir el entuerto en el que anda envuelto la titular de Igualdad, Ana Redondo: "Negligencia, indolencia, ocultación, reincidencia y mala fe".

El presidente popular ha recalcado que "se han ignorado todos los avisos" y lo que es "más grave", el Gobierno "ha escondido" el caso. Con la vista a cuestiones pasadas, como las "sobrinas" de Ábalos, y el actual escándalo ha concluido que Sánchez "pone en peligro a las mujeres" y no asume responsabilidades. "No da la cara, no pide perdón, sólo ofrece excusas".

Núñez Feijóo ha cargado contra la ministra por decir que desconoce el número de personas afectadas por los fallos en sistema. "Tanta ineptitud y mentira no se arregla con datos y escapismo. Mucho menos diciendo que es un trabajo excelente". Por eso, ha solicitado al Ejecutivo "transparencia" y ha apelado al propio presidente: "Lleva semanas sin dar ni una sola explicación. Ni una sola palabra".

Después, ha emplazado a Sánchez a "tomar cartas en el asunto". Y le ha propuesto un itinerario para las próximas horas: "Lo que debe hacer, una vez que termine la intervención del jefe del Estado en la ONU, es volver a España, reunirse con los ministros responsables (Igualdad, Interior y Justicia), cesar a la ministra de Igualdad y valorar cuál de los otros dos debe acompañarla". De lo contrario, ha zanjado: "Es tan responsable como los ministros de todo lo que ha sucedido".