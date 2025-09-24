Las Fuerzas Armadas españolas contribuyen a la seguridad en una Somalia inestable

Desde el año 2010, las Fuerzas Armadas españolas participan en la Misión de Adiestramiento de la Unión Europea para Somalia (EUTM-S). un despliegue clave para la seguridad internacional en el Cuerno de África. A lo largo de estos años, España se ha consolidado como un referente dentro de la operación, tanto por su aportación de personal como por el liderazgo asumido en puestos de responsabilidad. Actualmente, unos 20 militares españoles forman parte del contingente europeo desplegado en Mogadiscio, con funciones centradas en la formación, asesoramiento militar y apoyo al Cuartel General de la misión.

Las recientes actividades formativas reflejan el peso de la participación española. Entrenamientos que abarcan diversos ámbitos, desde la planificación operativa y el liderazgo de unidades, hasta la logística, los primeros auxilios, el Derecho Internacional Humanitario y el control civil de las Fuerzas Armadas. Este adiestramiento no solo buscan mejorar la capacidad de combate del Ejército somalí, sino también consolidar unas estructuras militares compatibles con un sistema democrático.

Refuerzo de las fuerzas locales

Somalia continua siendo uno de los escenarios más críticos para la seguridad internacional. La presencia de grupos terroristas vinculados al yihadismo, la fragmentación interna y la fragilidad institucional y política mantienen al país en un escenario de permanente inestabilidad. Una situación que obliga a reforzar el papel de las Fuerzas Armadas somalíes si se quiere alcanzar la mínima estabilidad y garantizar la seguridad de la población.

Reunión del contingente EUTM en Somalia EMAD

La Unión Europea, consciente de esta necesidad, ha intensificado en el último trimestre los programas de instrucción, siempre en estrecha colaboración con el Ministerio de Defensa somalí. El objetivo sigue siendo claro: proporcionar a las fuerzas locales las capacidades necesarias para alcanzar el mayor grado de autonomía y profesionalización posible.

Una inversión en paz y seguridad internacional

La misión EUTM-S no se limita al adiestramiento militar en el terreno, sino que también presta asesoramiento estratégico a nivel ministerial y de Estado Mayor, con la intención de sentar las bases de un ejército capaz de sostenerse por sí mismo a medio y largo plazo. Este esfuerzo forma parte del enfoque integral de la Unión Europea hacia Somalia, que combina seguridad, gobernanza y desarrollo. Un apoyo internacional a la gobernanza del país africano, clave para avanzar en su camino hacía la paz, mejorar la prestación de servicios básicos a la población e incrementar la estabilidad regional.