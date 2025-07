La fontanera del PSOE asegura que no tiene relación con el cambio en la defensa de Santos Cerdán: "Viene de atrás"

La fontanera del PSOE, Leire Díez, ha roto su silencio en una entrevista en 'Todo es Mentira' y ha valorado la entrada de Santos Cerdán en prisión, después de que el Tribunal Supremo haya rechazo el recurso del socialista para salir de prisión.

En este sentido, ha potenciado las afirmaciones de LA RAZÓN, asegurando que Cerdán se encuentra tranquilo en prisión y no quiere abandonar Soto del Real, hasta que sea "declarado inocente, ya que no quiere ningún acuerdo". Además ha asegurado que no ha tenido ninguna relación con el cambio en la defensa del ex representante socialista.

" Bueno, pues supongo que como lo vivió muchísima gente, pues con preocupación, sorpresa, porque desde luego, hasta entonces se había mantenido que no había nada. Yo no he ido a ver a Santos Cerdán, el quiere discreción. La relación entre Teijelo y Cerdán viene de atrás. Yo no he tenido nada que ver", ha certificado Leire Díez.

Su salida del PSOE y la entrega del Pendrive en Ferraz

En el momento que se filtraron los audios que implicaban a Leire Díez en el 'Caso Koldo', la fontanera del PSOE acudió a Ferraz para entregar un Pendrive, con varios documentos que arrojaban seguimientos a la familia de Pedro Sánchez. Díez ha aseverado que dentro del propio PSOE existen personas con "intereses para terminar con Sánchez" que pidieron los audios.

"Sufrimos un hackeo que tenía información sobre Pedro Sánchez y sobre su familia. Yo pensaba que se iba a quedar dentro del PSOE, pero dentro de la organización existen personas que quieren a Pedro Sánchez fuera de la organización", ha apostillado sobre la documentación que se encuentra en la Audiencia Nacional.

El informe de la UCO

Respecto al informe de la UCO, ha valorado que los documentos de varios ministros no han sido analizados, apuntando a Ángel Víctor Torres y Francina Armengol, y que las sorpresas "pueden salir a la vuelta de verano".

''Es un informe muy grande el de la UCO. Estudiar ese informe de la UCO, cuesta. Yo vengo de analizar muchos informes de la UCO para averiguar muchas de las cosas que estaba investigando, y como todo, pues van surgiendo luego cosas. Es una causa que tiene muchas patas que investigar" aclara Leire Díez, sin embargo, no ha aclarado de una manera concisa los elementos que se pueden conocer en próximas informaciones.