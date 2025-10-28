Feijóo insta a Mazón a responder “todas las preguntas” sobre su itinerario el día de la dana

Este semana, un nuevo dato. Y ha pasado ya un año de la tragedia. El día de la dana en la Comunidad Valenciana, el presidente Carlos Mazón comió con una periodista. La última novedad es que, después del almuerzo, cuando la lluvia anegaba algunos puntos de la Huerta Sur, la acompañó hasta el parking. Una información que vuelve a levantar la polémica sobre su itinerario en aquella fatídica jornada.

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que su barón tendrá que responder a “todas las preguntas” que se ciernen sobre sus actuaciones. “El señor Mazón tendrá que explicar todas y cada una de las preguntas que le hagan en las Cortes valencianas y en el Senado”, ha subrayado a la salida de un desayuno informativo en Madrid.

Un día antes del primer aniversario de la catástrofe, y todavía con la incógnita de si Mazón le acompañará al funeral de Estado, el líder popular ha hecho referencia a los distintos cambios de versiones del presidente valenciano y le ha emplazado a zanjar todos los interrogantes.

Eso sí, también ha descartado ahondar en la crítica. “Yo, con toda la tranquilidad y con toda la responsabilidad, creo que esta semana es la semana de las víctimas y de sus familiares. Utilizar el dolor de la gente para hacer política, se la dejo el presidente del Gobierno. Yo no soy así”. El pasado domingo, en un mitin del PSOE en León, Pedro Sánchez hizo campaña con la dana y cargó sobre los hombros de Mazón el peso de todas las víctimas.

Varias veces, Feijóo ha reiterado lo mismo: “Esta semana es la semana de las víctimas y de sus familias, estoy más preocupado por ellas y por la recuperación”. De esta forma, elude despejar la incógnita sobre el futuro del presidente autonómico, al que Génova ha respaldado con reproches. En su día, le dio una suerte de segunda oportunidad con la reconstrucción, pero todavía no hay ninguna pista sobre si será el candidato en las próximas elecciones o si habrá relevo.