Los nombres de los 237 fallecidos en la dana sonarán en el funeral de Estado en Valencia

Los nombres de las 237 personas fallecidas en la dana del pasado 29 de octubre se escucharán este miércoles en el funeral de Estado que se celebrará en Valencia este miércoles con motivo del primer aniversario de la tragedia, en el que también se guardará un minuto de silencio en su memoria y los Reyes les dedicarán una ofrenda floral.

El acto de homenaje comenzará a las 18 horas en el interior del Museo de las Ciencias, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, presidido por los reyes y con la asistencia de todo el Gobierno de España, encabezado por el presidente, Pedro Sánchez; todo el Gobierno valenciano, con el presidente Carlos Mazón al frente, y familiares de las víctimas.

También acudirán al funeral los expresidentes del Gobierno José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, mientras que Felipe González ha excusado su asistencia.

Se espera la presencia de la mayoría de los presidentes autonómicos -no estarán los de Madrid, Asturias, Extremadura ni La Rioja y han delegado su asistencia los de Baleares y Galicia, según las mismas fuentes-, así como de los alcaldes de los 78 municipios afectados por la dana.

Acudirán también el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo; los presidentes del Congreso, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo; los portavoces de los grupos parlamentarios de las Cortes Generales (el de Vox ha anunciado que no irá) y los de los tres parlamentos autonómicos de comunidades con fallecidos (Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía), y representantes de los agentes sociales.

El himno nacional abrirá el funeral

El funeral de Estado comenzará con el himno nacional, tras lo que se escuchará una locución de bienvenida en los idiomas cooficiales y hablará la conductora del acto, la periodista valenciana Lara Síscar, antes de la lectura de los nombres de todos los fallecidos en la dana de hace un año: 229 en Valencia, 7 en Castilla-La Mancha y 1 en Andalucía.

A continuación, la cantante valenciana María Bertomeu, "La Maria", interpretará "Mon vetatori", una canción que días después de la tragedia cantó dedicada a las víctimas de la dana, lo que dará paso a las palabras que pronunciarán tres familiares de fallecidos en las inundaciones (dos de Valencia y uno de Letur).

Según la organización del acto, tras esas intervenciones de los familiares, los reyes harán una ofrenda floral mientras se interpreta "El cant dels Ocells", y después se guardará un minuto de silencio, antes de que el rey clausure con sus palabras este acto solemne de homenaje a los fallecidos.

La interpretación del Adagio del "Concierto de Aranjuez" de Joaquín Rodrigo pondrá el punto final al funeral de Estado, que durará una hora y reunirá a unas 800 personas en el interior del Museo de las Ciencias, entre autoridades y familiares directos de las personas fallecidas hace un año en las inundaciones.