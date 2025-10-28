El Gobierno asegura que las obras de La Mareta, residencia veraniega de Sánchez, están "justificadas"

El Gobierno dice que están "justificadas" las obras que se han hecho durante este año en el palacete de La Mareta (Lanzarote), donde el presidente Pedro Sánchez pasó en agosto sus vacaciones en compañía de diversos miembros de su familia.

El Ejecutivo da este dato en una respuesta por escrito enviada al Congreso, donde Vox se había interesado por las reformas realizadas en estas instalaciones de Patrimonio Nacional con anterioridad a que Sánchez iniciara sus vacaciones.

En concreto, los de Santiago Abascal preguntaron cómo justificaba el Gobierno "la adjudicación de contratos menores por un total de 49.358,49 euros para acondicionar la residencia oficial de La Mareta sin recurrir al procedimiento de licitación pública".

Este partido también se interesaba por qué "criterios técnicos y administrativos se siguieron para optar por la vía de adjudicación directa" y "por qué precisa de tales inversiones el mantenimiento de una vivienda cuyas características (tamaño, uso...) no justifican ese desembolso".

En su respuesta parlamentaria, Moncloa asegura que "el Palacio de La Mareta está adscrito a Patrimonio Nacional, siendo la entidad competente en materia de contratación, mantenimiento y gestión del inmueble, y los gastos son imputados a las partidas de su presupuesto".

Se añade que los contratos de reforma en este palacete han cumplido "con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y, en concreto, con lo establecido en su artículo 118".

Además, el Ejecutivo resalta que "las inversiones para conservación se establecen con base en las inspecciones técnicas y los criterios de conservación preventiva que se aplican a los inmuebles que custodia Patrimonio Nacional y están justificadas para el mantenimiento correcto del conjunto de edificaciones y su entorno urbanizado".

En este sentido, la respuesta añade que "los contratos menores por actuaciones de obras, suministros o servicios se tramitan cuando se detecta la necesidad y con un objetivo concreto, si el importe es inferior a lo previsto en la normativa para estos contratos o, en caso contrario, a través de los procedimientos de licitación que recoge la Ley 9/2017".

Servimedia