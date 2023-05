El Gobierno despacha el aval del 20% de la hipoteca sin pasar por el Congreso

El Gobierno mantiene su estrategia de hacer de la vivienda el eje de la campaña electoral. Después de perder pie durante una semana, a cuenta del choque institucional el 2 de mayo entre el ministro Félix Bolaños y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el Ejecutivo ha vuelto a marcar la agenda con sendos anuncios durante el pasado fin de semana que hacen, de nuevo, que el debate público pivote sobre una cuestión favorable para sus intereses.

El anuncio del presidente del Gobierno el domingo en Tenerife avanzando la aprobación de una línea de avales del ICO para cubrir hasta el 20% de la hipoteca de los jóvenes y familias con hijos a cargo ha generado un importante malestar en los socios dentro y fuera de la coalición. Como en ocasiones anteriores, Sánchez mantuvo al margen a Unidas Podemos de la decisión que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros del que forman parte. Aunque los morados e incluso la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, han mostrado públicamente su rechazo a los términos de la medida, lo cierto es que durante el desarrollo de la reunión esta mañana en el Palacio de la Moncloa, fuentes gubernamentales aseguran que no se han pronunciado en contra.

Por tanto, pese a su disconformidad, la línea de avales ha recibido luz verde del Gobierno y con esto será suficiente. Así lo aseguran desde Moncloa, que señalan que la decisión se ha adoptado por "acuerdo del Consejo de Ministros" que faculta al Ministerio a firmar un convenio con el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Una fórmula que se utiliza cuando no es necesario articular un decreto ley y que permite sortear la tramitación parlamentaria, esto es, la iniciativa no pasará por el Congreso de los Diputados, donde tenía complicados los números para salir adelante, por el rechazo rotundo de sus socios, si no era con el apoyo del PP. Un PP que sigue acusando a Sánchez de haberle copiado la medida y que ya había anticipado que "si estaba bien copiada", la avalarían.

En el Ejecutivo despachan así la polémica e ignoran las críticas de sus socios, que encuadran en el contexto puramente electoral. Defienden que lo impulsado por Sánchez es un "paquete muy ambicioso" de medidas en las que está "todo el sector implicado" y les recuerdan que hace un mes "no teníamos ni una ley de vivienda". "Hemos aterrizado la ley en medidas concretas para convertir la vivienda en un derecho real y efectivo", aseguran fuentes gubernamentales, que enumeran los distintos compromisos lanzados por el presidente en sus últimas intervenciones. En Moncloa puntualizan que quien asume el riesgo de la operación son los bancos, porque se les fuerza a financiar el 80% del crédito, y acusan al PP de ir a rebufo y diferencia entre propuestas electoralistas y tomar decisiones de gobierno.

Sin embargo, los argumentos de la parte socialista no convencen a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que entiende que esta medida va en la línea de la "política injusta e ineficaz" que se siguió durante años, subvencionando la vivienda como un producto financiero, una política injusta e ineficaz. "Hoy vemos sus resultados: precios de la vivienda y el alquiler disparados, y un aumento insoportable de las cuotas hipotecarias por la subida de los tipos de interés", ha escrito en un hilo en su cuenta de Twitter.

En Moncloa, responden que esta no es una propuesta caducada y reivindican que los ciudadanos también están interesados en la compra de viviendas, más allá de garantizar el alquiler social. Las citadas fuentes gubernamentales defienden que la medida ha tenido "muy buena receptividad". "En la calle la gente pregunta mucho", aseguran.