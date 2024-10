El Gobierno se escuda en los "bulos" para que Sánchez no rinda cuentas

El Gobierno sigue buscando coartadas para evitar exponer a Pedro Sánchez. El que fuera jefe de Gabinete del presidente y actual ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha defendido hoy que el jefe del Ejecutivo no rinda cuentas de la investigación abierta contra su esposa, Begoña Gómez, esgrimiendo que "nadie está obligado a dar explicaciones sobre bulos".

"La Inquisición acabó hace muchos años y usted no está obligado a dar explicaciones sobre bulos que yo puedo lanzar sobre usted. Esto funciona al revés", ha sostenido, relatando que en una democracia no es normal que alguien diga "mil insidias" de uno y luego tenga que defenderse de ellas. En una entrevista en RNE, el ministro ha defendido que el jefe del Ejecutivo no haya dado todavía una rueda de prensa o explicaciones en profundidad desmintiendo las acusaciones contra su mujer. Además, López ha discrepado "radicalmente" porque le parece "indigna" la "campaña de linchamiento y persecución" de la derecha contra el entorno de Sánchez.

"De verdad yo me niego y lo haría no solamente con ella -en alusión a Gómez-, lo haría con usted y con cualquiera que tenga que defenderse de mil bulos o de alguien lanza insidias", ha proseguido con su explicación, recordando que la mujer del presidente ha estado desarrollado una tarea docente "durante muchos años", incluso antes de que Sánchez fuera presidente del gobierno.

Salida de Ábalos del Gobierno

López también se ha referido a las dudas por las incógnitas que todavía pesan sobre el cese en 2021 del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos, justificando su salida del Ejecutivo en que fue "una remodelación profunda" por una razón "estrictamente política" para "abrir un tiempo nuevo, nada más".

"No se remodelan todos los días el Gobierno y aquí la remodelación fue profunda, ya que cambió no solamente el ministro de Transportes, sino que también cambió la vicepresidenta, Carmen Calvo, y al director de Gabinete (Iván Redondo)", ha sostenido el ministro, insistiendo en que simplemente se quería abrir "un nuevo tiempo" que los gobiernos "necesitan de vez en cuando".