El Gobierno insta a ERC y Junts a rebajar su precio

El precio que las formaciones independentistas están poniendo a su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez se está convirtiendo en un problema para los socialistas. Tanto Junts como ERC, que atesoran 14 valiosos diputados», se saben indispensables (más aún tras el recuento del voto exterior) y ya han dejado claro que su punto de partida para negociar pasa por el referéndum y la amnistía y que no darán un «cheque en blanco» a Sánchez a cambio de sus votos. Y ante esto, el PSOE, sabedor de que muchas de esas exigencias no son asumibles a día de hoy, trata de buscar otras fórmulas para contentar a los de Pere Aragonès y Carles Puigdemont, como ya apuntó esta semana la ministra en funciones María Jesús Montero. Así que no han tenido más remedio que hacer un llamamiento a las fuerzas separatistas, a las que no ha nombrado por «discreción», para que rebajen sus condiciones y cedan a la hora de negociar.

Es el mensaje que ayer lanzó el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, quien instó a rebajar las posiciones «maximalistas» de algunas fuerzas políticas de cara a facilitar una posible investidura de Sánchez.

Lo hizo tras visitar las obras de la línea de alta velocidad Murcia-Almería, en Pulpí (Almería), donde aseguró que entiende que haya partidos que inicien las conversaciones con posiciones de «máximos muy maximalistas», aunque lanzó un claro mensaje: «Lo que tenemos entre manos es tan importante como el futuro de nuestro país».

«Tampoco se entendería que esas fuerzas políticas se quedaran en posiciones de máximos sin hacer ningún tipo de movimiento. Yo creo que lo esencial es que podamos seguir hablando con tranquilidad. Cualquier acuerdo que lleguemos tiene que ser un punto de equilibrio donde todas las partes se sientan cómodas», apuntó.

Sin embargo, y aunque estaba claro a quién iban dirigidas esas indirectas, el ministro evitó desvelar cualquier contacto con ERC y con JxCat para negociar sus apoyos, insistiendo una vez más en que las negociaciones que se están llevando a cabo con las diferentes formaciones deben ser discretas.

«Tenemos que ser discretos. Creo que el diálogo para que sea útil, para que sea fructífero, ha de ser discreto, ha de ser respetuoso. Tenemos que ser responsables porque nos jugamos como país mucho», haciendo hincapié al mismo tiempo en que cualquier negociación será «dentro de la ley y de la Constitución y siempre y cuando signifique que España siga avanzando». Y pese a que el PSOE no ganó las elecciones y a día de hoy no tiene una mayoría suficiente, Bolaños reiteró que «el mandato de los ciudadanos para que nuestro país siga avanzando ha sido un mandato muy claro».

En este camino de las negociaciones, Bolaños quiso dejar claro que desde el Ejecutivo no tienen «ninguna prisa». «Todos estos son los puntos que creo que tenemos que ir caminando, transitando, dando tiempo al tiempo», aseguró el ministro.

Las palabras de Bolaños llegaban apenas un día después de que los dirigentes independentistas volviesen a dejar claras esas «posiciones de máximos» que critica Bolaños. Así, el expresidente de la Generalitat fugado, Carles Puigdemont, avisaba de que un posible apoyo de Junts a Sánchez no sería un «cheque en blanco». Del mismo modo, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, advertía a los socialistas de que «nadie puede dar por descontados los votos de Esquerra Republicana» para una investidura del candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno.

Ambas formaciones, aunque enfrentadas, son conscientes de la «oportunidad» que se les presenta para, como aseguran, «avanzar en la resolución del conflicto político». Y recuerdan los logros conseguidos en la anterior legislatura: «Decía que eran imposibles los indultos y eliminar la sedición», pero ambas cosas han sido conseguidas, apuntaba Rovira. De ahí que tanto Esquerra como Junts exijan al presidente del Gobierno en funciones que «se mueva». Y los beneficios en lo que a financiación autonómica se refiere o la propuesta del uso de las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados, no parecen suficientes.

En este sentido, y respecto a las numerosas críticas, entre otros de los populares, a los socialistas por las promesas a las formaciones independentistas para tratar de asegurar su apoyo, el titular de Presidencia aprovechó para reclamar al PP y a los «propagadores de bulos» que «asuman su triste destino», ya que «ni son mayoría en este país, ni condicionan la vida de nadie», sentenció.