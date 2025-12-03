El Gobierno ya tiene a los expertos para "borrar" los restos del franquismo

El Gobierno ha creado ya la comisión técnica que trabajará en el catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria, un órgano colegiado de carácter técnico-consultivo en materia de identificación, contextualización y propuesta de retirada o resignificación de elementos considerados que atentan con la Ley de Memoria Democrática.

La comisión creada en virtud del real decreto de 20 de noviembre de 2025 quedó constituida este martes, con su primera reunión y el inicio de los trabajos.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, acudió a esta primera cita del nuevo órgano colegiado de carácter consultivo, encabezado por dos miembros del Gobierno e integrada por más de una decena de vocales, entre ellos expertos relacionados con la historia y la cultura, así como representantes de las comunidades autónomas y entidades locales.

La creación de un catálogo de símbolos y elementos franquistas para su posterior retirada está contemplado en la Ley de Memoria Democrática de 2022, que señala además que los criterios para su elaboración serán establecidos a través de un reglamento.

El Gobierno ha dado un paso más con la constitución de esta comisión, que tiene para sus trabajos un mandato de dos años susceptible de renovarse otros dos.

La comisión determinará qué elementos formarán parte del catálogo, pero las peticiones de inclusión podrán proceder de las administraciones públicas, de particulares o de asociaciones memorialistas.

Miembros de la comisión

El secretario de Estado, Fernando Martínez, nombró a las personas expertas que ocuparán ocho vocalías.

Son cuatro personas expertas/especializadas en Historia Contemporánea: el catedrático de la Universidad de Granada Miguel Ángel del Arco Blanco; la catedrática de la Universidad de Zaragoza Ángela Cenarro Lagunas; el catedrático de la Universidad de Extremadura Julián Chávez Palacios, y la catedrática de la Universidad de Santiago de Compostela Ana Cabana Iglesias.

Los suplentes serán la profesora de la Universidad Complutense de Madrid Carolina Rodríguez López; el catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona Pere Ysàs Solanes; la catedrática de la Universidad de Alicante Mónica Moreno Seco, y la catedrática de la UNED Ángeles Egido León.

Asimismo, habrá dos personas expertas/especializadas en Historia del Arte: el jefe del Área de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, Guillermo José de Diego Romero; y la profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid Isabel García García. Los suplentes son la directora del Museo Nacional de Artes Decorativas, Sofía Rodríguez Bernis, y el profesor de la Universidad de Zaragoza Alberto Castán Chocarro.

También habrá una persona experta/especializada en Arquitectura, Gerardo Roger Fernández Fernández (su suplente es Vicente González Móstoles), y una persona experta/especializada en Ciencias Políticas, la catedrática de Ciencias Políticas de la Universidad de Valencia Zira Box Valera (su suplente es el catedrático de la UNED Julián López García).

Por parte de las comunidades autónomas, las dos vocalías designadas por el Consejo Territorial de Memoria Democrática son Martín Zabalza Arregui (suplente César Layana Ilundain) y Alberto Alonso Martin (suplente Ruth Cancelo García).

La vocalía en representación de las entidades locales designada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) es su jefe del Área de los Servicios Jurídicos, Gonzalo Brun Brun (la suplente es la asesora jurídica Guadalupe Niveiro de Jaime, Asesora Jurídica).

Finalmente, los dos vocales expertos/especializados en conservación/restauración de bienes culturales designadas por la persona titular de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura son la directora gerente de la Fundación Museo Lázaro Galdiano, Begoña Torres González, y la subdirectora general de Museos Estatales, Mercedes Roldán Sánchez.

Elementos contrarios

La Ley de Memoria Democrática establece que serán considerados elementos contrarios a la memoria democrática todos aquellos que hagan una exaltación personal o colectiva del golpe de Estado de julio de 1936, de la dictadura franquista o de sus dirigentes.

Y cita la posibilidad de que sean edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualquier otro objeto adosado a un edificio público o situado en la vía pública, así como nombres de calles, de localidades o de centros públicos.

Por el momento, el Gobierno solo da por seguro que en este catálogo estará incluido el Valle de Cuelgamuros, el mayor monumento franquista de España, que será resignificado con el proyecto ganador del concurso internacional de ideas convocado para este fin.