Los guardias civiles que trabajan en la zona cero carecen de botas de agua

Muchos agentes de la Guardia Civil que trabajan en las zonas más afectadas por la DANA tienen que utilizar botas de su propiedad ya que no se les ha dotado por por parte de la dirección del cuerpo de este elemento imprescindible, que no está previsto en la uniformidad. Los "botines", que no llegan al tobillo no son operativos ya que, una vez utilizados, quedan prácticamente inservibles.

Según han informado a LA RAZÓN fuentes de la Asociación Nacional de Guardias Civiles (AEGC), el viernes se dirigió un escrito a dicha dirección (DIGEGUCI) en el que se solicitaba para estos agentes, sin coste alguno y con cargo a la uniformidad oficial, no sólo las botas de agua (conocidas como "Katiuskas"), sino de nuevos uniformes, ya que muchos han quedado prácticamente inutilizables debido a las condiciones en las que han tenido que trabajar los agentes.

Estas peticiones se suman a la de vehículos, de la que ya informó este periódico, 35 en total, que también han quedado inservibles. Cuando la AEGC se informó sobre cuántos había en la reserva central, sobre todo terreno absolutamente necesario, que se suponía eran decenas, se les indicó que había tres disponibles. La DIGEGUCI publica periódicamente notas informativas sobre la adquisición de nuevos vehículos, pero ahora que son necesarios no hay disponibles.

A este respecto, las mismas fuentes subrayan que los eléctricos se han demostrado inadecuados ya que no se han previsto los puestos de recarga en los acuartelamientos, que no suelen contar con la potencia de luz contratada que es necesaria.

"La dramática situación vivida en la provincia de Valencia como consecuencia de los fenómenos meteorológicos que se produjeron el pasado 29 de octubre del corriente, se ha saldado con la pérdida de un elevado número de vidas humanas y numerosos desaparecidos. Toda esta situación ha generado un sentimiento de impotencia y frustración en muchos Guardias Civiles destinados en otros lugares de la geografía del estado que intentan buscar una vía para poder prestar su colaboración y ayuda en estos momentos tan difíciles", dice el escrito.

"Asimismo, otros socios destinados en la zona afectada, como es el caso de Alfafar o Paiporta, nos informan que como consecuencia de la riada han perdido material de trabajo, uniformes, etcétera. y otros, que nos comentan que por las circunstancias en las que están realizando su trabajo necesitarían que se les proporcionara botas de agua, ya que es imposible adquirirlas en comercios de la zona". Por ello, solicitan que se remita a la zona de Paiporta, Alfafar y otras zonas afectadas uniformidad adecuada, reposición a crédito 0 (cero) y botas de agua".

y "una nota informativa a todas las unidades, en la cual se haga saber a todos los componentes de la institución si va a ser posible acudir de forma voluntaria para prestar servicios, bien de seguridad ciudadana o para ayudar a restablecer los servicios fundamentales o auxiliar a los damnificados y, en caso afirmativo, que se informe de la forma en la que deben acreditar dicha voluntariedad".