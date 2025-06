Guerra de cifras: de las 100.000 del PP a las 50.000 del Gobierno

Comienza la guerra de cifras. La movilización convocada por el PP contra la corrupción que cerca al Gobierno no solo enfrenta a Ejecutivo y oposición por su contenido, sino también por el número de asistentes a la misma. Como suele ser habitual el cómputo que hacen una parte y la contraria difiere de manera sustancial. Por un lado, la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, dependiente de Moncloa, cifró este domingo en 50.000 personas los asistentes a la concentración convocada por el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo en el centro de Madrid para protestar contra Pedro Sánchez bajo el lema "Mafia o democracia".

Fuentes de la Delegación del Gobierno dieron esta cifra poco antes de las doce de la mañana, cuando la Plaza de España estaba abarrotada por miles de personas y varias de las calles adyacentes estaban también repletas de gente. Por su parte, desde el Partido Popular, tanto la organización como sus dirigentes José Luis Martínez-Almeida y Alberto Núñez Feijóo aseguraron en sus intervenciones que en la Plaza de España había 100.000 personas protestando contra Pedro Sánchez.

De hecho, poco después de las diez de la mañana los alrededores de la Plaza de España ya estaban repletos de simpatizantes del PP y de personas que habían acudido a respaldar la protesta contra el presidente del Gobierno, a pesar del intenso sol que ya había a esa hora. Además, los sombreros que repartían los voluntarios para protegerse del calor ya se habían agotado. Miles de personas acudieron con paraguas para protegerse del calor y buscaban sombra bajo los árboles de la Plaza de España mientras llegaban los dirigentes políticos.

Mientras en el PP entienden que ha sido un éxito de convocatoria, desde el Gobierno no dudan en tildarlo de "pinchazo" y se jactan de que ni fletando autobuses hayan conseguido congregar a más gente. En estos términos se manifestó en su cuenta de X el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que señaló que "ni gastándose el dinero en autobuses, cuñas de radio y anuncios en redes sociales y apps. La mitad de la mitad de lo que esperaban. El PP no carbura porque no tiene ningún proyecto para España. Ellos crispando y nosotros gobernando. Cada uno en su sitio hasta 2027", aseguró.