No habrá aduana comercial en Ceuta y Melilla sin una declaración expresa del Reino de España de la "marroquinidad" del Sáhara

Se ha calificado de “intento fallido” debido a “problemas técnicos” cuando la realidad es muy distinta: Las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla no serán abiertas hasta que haya una declaración expresa por parte del Reino de España de la marroquinidad del Sáhara. Así lo han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto.

Hoy se ha asistido a un auténtico sainete con la autorización, tras largas horas de trámites, de la entrada de un camión con enseres higiénicos por la frontera ceutí de El Tarajal. No ocurrió lo mismo en Melilla. Una furgoneta cargada de electrodomésticos reciclados estuvo 11 horas en tierra de nadie, en la frontera melillense de Beni Enzar. Los aduaneros marroquíes pusieron, desde las 11 de la mañana, todo tipo de pegas para, finalmente, a esos de las 18 rechazar el vehículo que tuvo que volver a la ciudad autónoma.

Una especie de toma y daca, de abrir el puño y cerrarlo con el trasfundo, insisten las fuentes, del asunto de la marroquinidad del Sáhara, un auténtico problema, uno más, para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que está muy lejos de poder convencer a sus socios de investidura, partidarios la mayoría del derecho de autodeterminación, el mismo que reclama el Frente Polisario.

Marruecos se escudó una vez más en “los problemas técnicos que alude desde hace tiempo hace más de dos años. Rabat cerró la aduana de manera unilateral en 2018. El 7 de abril de 2022, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el monarca marroquí firmaron un documento sentando las bases de la hoja de ruta. En ese momento, España abandonó su clásica neutralidad sobre el Sáhara a cambio de la reapertura de la aduana de Melilla y de la inauguración de una nueva aduana comercial en Ceuta. Se vendió como un gran éxito, pero la realidad es que Marruecos quiere esa declaración expresa que no se ha producido.

A Rabat no le ha bastado que España haya aceptado, según se ha denunciado desde medios periodísticos no desmentidos, unas condiciones “humillantes” en las que Marruecos salía claramente beneficiado: Un solo camión al día con productos que tienen que ser de origen local, de Ceuta o Melilla. Un intercambio muy restrictivo y distinto a las condiciones de 2018, cuando no había ningún tipo de cerco. A cambio, Marruecos puede enviar todo tipo de productos y además sin control sanitario.