El horizonte judicial de las denuncias contra Begoña Gómez que Sánchez tacha de "bulos deliberados" y "mentiras"

La decisión de Pedro Sánchez de seguir en el cargo, tras los anunciados cinco días de reflexión, le obligará a hacer frente a lo que él mismo ha denominado "bulos deliberados", "mentiras", "difamación" o "campaña de descrédito" contra su persona y su entorno familiar. Se refería así a las informaciones periodísticas que han propiciado el procedimiento judicial abierto por un juez de Madrid contra su esposa, Begoña Gómez, que no está formalmente imputada, tras admitir la denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez por tráfico de influencias por su supuesto aval a un empresario en la adjudicación de contratos públicos por valor de más de diez millones de euros.

El escenario judicial de esa denuncia es incierto. La Fiscalía ya ha recurrido en apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, que deberá decidir si, como reclama el Ministerio Público, ordena al juez Juan Carlos Peinado recovar su decisión y archivar las diligencias de investigación. Pero, en todo caso, esa resolución que puede aliviar a Begoña Gómez no será inmediata. Aunque es la Sala, y no el juez, la que decide -puesto que la Fiscalía no recurrió en reforma ante el instructor, sino en apelación ante la instancia superior-, el recurso se ha presentado en el juzgado de Peinado, que tiene ahora que elevarlo a la Audiencia de Madrid, donde se asignará a una de sus secciones. La decisión, previsiblemente, se demorará varias semanas.

Si la Sala da la razón a la Fiscalía, el instructor deberá revocar su decisión de abrir diligencias y archivar, por tanto, el procedimiento. Por el contrario, si rechaza ese recurso, el juez tendrá vía libre para continuar investigando ese posible tráfico de influencias.

Por ahora, el juez Peinado se ha limitado a citar a declarar a representantes de los medios de comunicación que informaron de esos supuestos vínculos de Begoña Gómez con empresarios, en especial con Carlos Barrabés. El próximo 10 de mayo comparecerán como testigos ante el instructor periodistas de los medios digitales El Confidencial y ESdiario.

Diligencias pendientes

Pero, por ahora, Peinado no ha ido más allá. En su denuncia, Manos Limpias solicitó además al juez que reclamara las cartas de recomendación con las que la esposa del presidente del Gobierno habría avalado al empresario y los expedientes de los contratos adjudicados a Barrabés. Una diligencia que previsiblemente el magistrado acordará si sigue adelante con la investigación.

En la denuncia también se solicitaba la declaración de Begoña Gómez, que solo se producirá si el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ve indicios de delito en los hechos denunciados.

El magistrado también tiene sobre la mesa otra denuncia contra la mujer de Pedro Sánchez por los mismos hechos, esta de la asociación provida Hazte Oír, que propugna una batería de diligencias que van desde solicitar un informe sobre los hechos a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hasta pedir a varias empresas -entre ellas al Instituto de Empresa, Globalia y el Grupo Barrabés- y a la Plataforma de Contratación del Sector Público de la Subdirección General de Contratación Electrónica un "listado detallado" de todas las subvenciones y adjudicaciones de las que resultaron beneficiarias desde junio de 2018 hasta la actualidad.

Esa denuncia, que de no ser rechazada se acumulará a las diligencias ya abiertas el pasado día 16. Hazte Oír ve indicios de que Begoña Gómez se habría "prevalido de su condición de esposa del presidente del Gobierno para establecer relaciones comerciales y profesionales con diversas empresas y entidades", aprovechando incluso viajes oficiales entablar esos supuestos vínculos como "miembro del sequito de acompañamiento del presidente del Gobierno".