Iglesias pedirá a Sánchez una coalición en proporción a los escaños

Podemos analiza ya los resultados electorales obtenidos anoche en las urnas. Todas las conclusiones apuntan a que, a pesar de la perdida de siete escaños y casi 700.000 votos, el partido morado sigue siendo decisivo para articular un gobierno progresista. Pendientes en todo momento de una conversación que deberá producirse de inmediato entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Ayer el líder de la formación transmitió al presidente en funciones que era una "necesidad histórica" la de pactar un gobierno de coalición para frenar a Vox, basando ese acuerdo de gobierno y programático en los artículos sociales que garantiza la Constitución sobre el estado de bienestar.

Hoy, Unidas Podemos aún no da pistas de la nueva hoja de ruta de acuerdo a los resultados, pero hay dos asuntos que se dan por sentado en el cuartel general morado. En la futura negociación no habrá un paso atrás de Pablo Iglesias , como si se retiró en junio para facilitar un gobierno de coalición, fallido. Ese escenario no se plantea en ningún momento en la sede de Podemos, que de momento, no desvelan los siguientes pasos. Recalca el entorno cercano a la dirección que no se admitirán vetos personales. La exigencia para negociar será una representación real según los números obtenidos ayer en las urnas. Pero, de momento, no existe una propuesta primera para desencallar el bloqueo político.