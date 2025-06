Illa desafía a Ayuso: "Hablaré naturalmente en catalán"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, hablará "naturalmente en catalán" en la Conferencia de Presidentes. Lo hará después de conocer la amenaza de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que aseguró el jueves que se levantará de la mesa y se marchará si no se dirigen a ella en castellano. "Las lenguas cooficiales son una riqueza de todos, y yo me expresaré naturalmente con la lengua catalana", ha sentenciado el líder del Govern.

En dos entrevistas realizadas en La 1 y Rac 1 minutos antes de empezar a recibir al resto de presidentes autonómicos en el Palau de Pedralbes, Illa ha expresado que no le "cabe en la cabeza" que algunos de sus "colegas" puedan molestarse por el uso de alguna de las cuatro lenguas oficiales en España. "Nos hacen más fuertes y mejores", ha defendido.

Esta respuesta llega después de que Ayuso se negara el miércoles durante el pleno de la Asamblea de Madrid a hacer uso de la traducción simultánea. "Por el camino ya veré qué hago con esos pinganillos, ya le digo que no me los pienso poner", dijo. Sin embargo, el líder catalán no ha querido ir más allá en esta cuestión y ha insistido en que espera que haya "altura de miras" en la Conferencia.

Esta amenaza de boicot es, sin embargo, minoritaria entre la mayoría de barones del PP. Según ha podido saber LA RAZÓN, no hay intención de secundar a la presidenta madrileña. «Isabel es Isabel», responden en uno de los territorios, restando así importancia al uso de pinganillos. Desde Andalucía ven «absurdo» el uso de las lenguas cooficiales, aunque defienden que esa «cooficialidad en órganos institucionales se puede utilizar». Desde Castilla y León subrayan que lo importante es «entenderse» y aseguran que no le molestan los pinganillos.

Desde Galicia, ponen en valor el uso de las lenguas cooficiales, aunque creen que en un foro donde se puede usar una lengua común para todos, no es elemento de unión, sino de separación. Al cierre de esta edición, el entorno de Ayuso parecía desinflar la idea de salirse del plenario.