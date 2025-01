Imbroda advierte de que Melilla sería "ciudad marroquí" si reabre la aduana con las condiciones de Rabat

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha advertido este jueves de que si se ejecuta la reapertura de la aduana comercial con Marruecos bajo las condiciones del país magrebí mencionadas por algunos medios, Melilla sería considerada como “una ciudad marroquí más en la que se podrían comprar los productos que Marruecos quisiera”.

Según publica el Faro de Melilla, en las condiciones marroquíes para la reapertura de la aduana comercial figura que el país magrebí "introduciría en Melilla sus áridos, frutas, verduras y pescados". A cambio, permitirá que desde la ciudad autónoma "entren por la aduana determinados productos, que determinarán las autoridades marroquíes en su caso".

En declaraciones a los periodistas, Imbroda ha dicho que la decisión supondría que la “histórica” aduana comercial que tiene la Unión Europea en la ciudad autónoma quedaría “completamente anulada”. “Para que hagan eso, mejor que se estén quietos y no hagan nada”, ha señalado ante “este disparate colosal” que, según él, “cedería soberanía económica y política” a Marruecos.

Golpe al comercio local

Asimismo, ha aseverado que “no va a beneficiar a Melilla porque los comerciantes no van a poder poner encima de la mesa lo que es el tráfico aduanero de viajeros”. “No se van a poder vender zapatos, camisas, libros, etc., y, sin embargo, Marruecos va a poder vender productos que ellos pueden vender, por lo que el comercio local no va a beneficiarse en nada”, ha sostenido.

El dirigente popular ha mostrado su “rechazo rotundo” a dicho tránsito comercial y ha instado a la Delegación del Gobierno en Melilla a que se reúna con el Gobierno melillense para solventar esta situación, aunque ha lamentado que “no les interesa para nada la opinión de la mayoría de Melilla, que la representa el Gobierno de la Ciudad”.

Imbroda ha avisado que se opondrán a esta decisión con todas sus fuerzas, acudiendo a cualquier instancia “para defender la economía de la ciudad”. “No se le podría haber ocurrido nunca una medida peor al Gobierno español contra Melilla”, ha zanjado.

Este jueves, la delegada del Gobierno en la ciudad autónoma, Sabrina Moh, ha asegurado que el Gobierno central está trabajando con Marruecos para reabrir la aduana comercial “a la mayor velocidad posible” y ha lamentado que se publiquen “informaciones no contrastadas en determinados medios de comunicación” sobre esa reapertura.

EFE