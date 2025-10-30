Incredulidad en Renfe: su presidente acude a los premios de Talgo en plena tensión con la compañía

Resulta, cuando menos, chocante. La imagen del presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, participando como jurado en unos premios de innovación organizados por Talgo ha generado una notable perplejidad entre los empleados de la operadora pública. Esta insólita estampa de colaboración esconde, sin embargo, una de las mayores crisis que han enfrentado estos dos gigantes del sector ferroviario español, una tensión que se manifiesta en una cordialidad pública casi surrealista mientras en los despachos se libra una batalla millonaria.

Detrás de esa fachada de aparente normalidad se encuentra la decisión de Renfe de imponer una sanción que supera los 116 millones de euros a su histórico proveedor. El motivo no es menor: los notables retrasos y los fallos de funcionamiento detectados en la entrega de 30 trenes AVRIL del modelo S106, unos convoyes llamados a revolucionar la alta velocidad en España y cuya puesta en marcha se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para la compañía.

De hecho, los problemas técnicos han llegado a comprometer la fiabilidad de las unidades. El origen de las averías se ha localizado en los bogies, un componente esencial para la seguridad de los trenes. La situación ha sido tan delicada que Renfe se vio obligada a retirar varias unidades que ya habían comenzado a circular, lo que supone un defecto de gran envergadura que ha trastocado por completo los planes de expansión y modernización de la flota.

Una modernización en punto muerto y la confianza en juego

Ante este panorama, la operadora ferroviaria está llevando a cabo un exhaustivo periodo de pruebas con los nuevos convoyes, un proceso que se extenderá, como mínimo, hasta mediados del próximo mes de diciembre. Este calendario no hace sino agravar la situación, retrasando aún más su puesta en servicio y dejando en el aire la necesaria renovación del material rodante con el que Renfe compite en un mercado cada vez más liberalizado.

Por si fuera poco, esta crisis con Talgo coincide con un momento especialmente delicado para la puntualidad de la compañía. Datos internos revelan que el servicio estrella de la operadora, el AVE, tampoco pasa por su mejor momento. Los tiempos de demora acumulados en sus trayectos se han duplicado en los últimos nueve meses, confirmando un palpable deterioro en la puntualidad que pone una enorme presión sobre la dirección para recuperar la confianza de los viajeros.