Interior estudia impugnar el acuerdo entre un sindicato policial y Desokupa

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y el "Club Desokupa" han firmado un acuerdo de formación en defensa personal para 30.000 agentes de Policía mediante un curso que impartirá la empresa de Daniel Esteve, han informado ambas partes.

Según ha explicado Esteve en un vídeo publicado en la red social X, será un curso de formación de defensa personal "muy real" que enseñará a los agentes a defenderse. "Va a a ser un curso de hasta 500 policías a la vez con 18 formadores", ha explicado.

Por su parte, la secretaria general de SUP, Mónica Gracia, ha asegurado que se trata de un "momento histórico". "Tenemos un problema en las calles. Hay una violencia desmedida y la autoridad se ha perdido. Los compañeros están más en riesgo y con esto queremos que se sientan más seguros", ha explicado.

Fuentes del Ministerio del Interior han informado de que se trata de cursos "no homologables ni baremables" y que tampoco cuentan "con ningún respaldo por parte de la Dirección General de Policía".

Asimismo, han explicado que la formación en el ámbito de la Policía Nacional es impartida por la División de Formación y Perfeccionamiento y el Centro Universitario, informa Ep.

Esto ha motivado que el sindicato policial haya emitido un comunicado mediante el cual hace una serie de aclaraciones sobre el acuerdo con la empresa "Club Desokupa" para la formación técnico-táctica de los policías nacionales afiliados al SUP ante la posible "confusión" que haya podido generar este acuerdo.

Puntualiza que la formación en la Policía Nacional "corresponde exclusivamente a la dirección general de la Policía, habiendo mejorado sustancialmente en los últimos tiempos y teniendo un enfoque eminentemente práctico,más operativo y real, cumpliendo por fin, la historia demandada" por dicho sindicato, apuntan. Dicho esto, asegura que eso no es óbice para que desde el SUP "sigamos nuestra línea de ofrecer formación complementaria a nuestros afiliados" por lo que aseguran que no entienden muy bien el origen de la confusión generada "ya que ni el Club Desokupa ni este sindicato, han querido en ningún momento dar a entender que la dirección general de la policía o la división de formación y los excelentes profesionales que la integran tenían algo que ver con esta oferta complementaria", apunta.

El SUP subraya que se trata de un "acuerdo complementario" con la citada empresa "se limita al ámbito personal y extracurricular de los afiliados" por lo que el sindicato policial aclara que quiere alejarse de "cualquier otra connotación que pueda rodear al mismo".

Por ello, reiteran su compromiso con la seguridad ciudadana y la mejora constante de la formación policial.

Por su parte, el Ministerio del Interior estudia si abre un expediente e impugna el convenio suscrito entre el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la empresa contra la okupación de viviendas ya que indican que "no cuentan con ningún respaldo por parte de la Dirección General de la Policía (DGT)", y aclaran que la formación de la Policía es impartida por la División de Formación y Perfeccionamiento y el Centro Universitario. Al respecto, fuentes de Interior recalcan que toda la formación externa, en virtud de convenios de sindicatos con distintas entidades, "carece de valor alguno de cara a evaluaciones profesionales". Interior estudiará la apertura de un expediente para comprobar si este convenio conculca los valores democráticos, se ha comprometido a garantizar que toda la formación evaluable que reciben los agentes se realice dentro del marco establecido por la Dirección General de la Policía.