Interior vuelve a congelar el presupuesto para Acción Social de la Policía mientras da 4,12 millones a Marruecos para sistemas de vigilancia

En una nueva muestra de "desprecio" hacia los policías nacionales, el Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, ha vuelto a congelar, por quinto año consecutivo, el presupuesto para el Programa de Acción Social de la Policía. En concreto, destinará 11,17 millones de euros para estudios, sanidad, conciliación, vivienda, transporte o discapacidad... mientras otorga 4,12 millones a la compra de sistemas de vigilancia de vídeo para Marruecos.

Desde la Confederación Española de la Policía (CEP) subrayan que en 2011 el presupuesto era de 42,3 millones de euros, por lo que, a día de hoy, el Programa ha sufrido un recorte del 73,6% . "Es otra prueba evidente de la falta de respeto a los derechos profesionales de los policías", denuncian desde este sindicato, no sin antes señalar que no asistirá a la reunión convocada por la Dirección General de la Policía (DGP) convocada para este martes. No en vano, este sindicato declaró hace ya diez meses el conflicto colectivo permanente, con movilizaciones frente a la sede de Interior.

A su juicio, "resulta escandaloso que con la disponibilidad de presupuesto que sí hay para otros gastos, como los 4,12 millones de euros que Interior ha asignado a la compra de sistemas de vigilancia de vídeo para Marruecos, se vuelva a congelar una partida esencial" para más de 92.000 beneficiarios. Es más, consideran que esa cifra de 11,17 millones es "una ofensa para todo el colectivo de policías nacionales". Y es que, desde aquellos 42,3 millones de hace 14 años, tanto PP como PSOE, "han ido metiendo la tijera sin importarles las consecuencias", denuncian.

Por ello, desde la CEP rechazan asistir a una reunión en la que anunciarán una nueva congelación del presupuesto para Acción Social. Exigen la dimisión de Grande-Marlaska, avances en la jubilación digna, el reconocimiento como profesión de riesgo, así como mayor protección física y jurídica de los policías ante "el intolerable aumento de agresiones".

