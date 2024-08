Jóvenes abertzales consuman su boicot a la corporación municipal de Estella tras las amenazas a la alcaldesa

Los jóvenes de la izquierda abertzale consumaron este viernes su boicot a la corporación municipal de Estella e impidieron que el paso continuara por la Bajadita del Puy. Lo habían advertido con una canción llena de insultos y amenazas de muerte a la alcaldesa donde hacían referencia expresa al primer día de fiestas, el día de Gigantes que se celebra tras el acto religioso en la basílica donde en el tema musical decían: "Bajadica del Puy ikusico gara -nos veremos en la Bajadica del Puy- mantecado de Pereda por toda tu cara". (Pereda, en referencia a una de las heladerías de la ciudad).

Este año los abertzales abortaron uno de los actos más populares y participativos de la fiesta formando una barrera humana de manera que hicieron un pasillo para que pudieran pasar los grupos de danza y los gaiteros pero formaron una muralla humana para evitar que pasara por allí la corporación municipal que encabezaba la edil Marta Ruiz de Alda (UPN). La banda de música finalizó su participación y veinte minutos después la alcaldesa suspendía la "bajadica", aconsejada por las fuerzas de seguridad ya que no podían garantizar la integridad ni de los concejales ni tampoco de ellos mismos.

Tanto la alcaldesa como los concejales de PSN y PP coincidieron en que todo ello estaba orquestado por la izquierda abertzale que había traído, además, gente de fuera para unirse al acoso a la alcaldesa. Antes, los abertzales se habían manifestado por en contra de la prohibición de la alcaldesa de Estella de desplazar las txoznas -taberna que se monta en las fiestas regionales en el País Vasco y Navarra-, de la izquierda abertzale a unos 50 metros de la plaza además de la supresión de la barraca de la peña la Bota que motivó que se difundiera un tema musical donde amenazaban a Ruiz de Alda con "deshazte de ella, mátala, perra", además de amenazar con quemar el Ayuntamiento.

La líder de UPN, Cristina Ibarrola, aseguró que "no podemos acostumbrarnos en Navarra ni normalizar las faltas de respeto constante" y advirtió de que no se puede hablar de "convivencia y respeto cuando esa convivencia y respeto sea para uno y para otros no", apuntó.

El presidente del PP de Navarra, Javier García, indicó a través de su cuenta en "X" que "estos actos van en contra de toda la normalidad democrática y vuelven a situar a la izquierda abertzale donde siempre ha estado". Por ello, trasladaba su "absoluta condena" y su apoyo para la corporación municipal.

También, la presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, aseguró que las faltas de respeto no pueden tener "cabida en las fiestas".

Primer detenido

la Policía Municipal de Estella detuvo este jueves por la mañana al cantante de Raimundo el Canastero, el grupo local que ha reconocido la autoría de la canción que, en referencia a las txoznas, vierte amenazas e insultos contra la alcaldesa de la ciudad, la regionalista Marta Ruiz de Alda y que fue denunciado por UPN.

El detenido, según indica el Diario de Navarra, es un joven de 27 años vecino de Estella y una de las voces que se escuchan en una grabación con acompañamiento instrumental, deberá responder por un presunto delito de amenazas e injurias graves. Se podría enfrentar a una pena de seis meses a dos años de prisión por el delito de amenazas y a una multa que deberá abonar diariamente por la cuantía que se establezca y en un periodo de seis a 14 meses. Desde Policía Municipal, que instruye el caso, no se descartan más detenciones.

Para la primera detención se contó con la ayuda también de la Guardia Civil. Fue la Policía Municipal quien llamó al cantante del grupo por teléfono para que se personara en las dependencias de la casa consistorial, algo que hizo junto a una abogada. Posteriormente, fue puesto en libertad.

La canción lleva por título "Beef d’Alda" (beef es carne de vaca en inglés) en referencia a Ruiz de Alda y ha sido defendida por sus creadores como una composición con "tono evidentemente cómico e irónico" que no es "una muestra de odio ni implica deseo ni incitación a realizar actos violentos durante las fiestas" a pesar que en su letra digan "mátala", "vamos a quemar el Ayuntamiento", "paliza al facha, deporte de riesgo". "Diversión. ¡Ay!, que guay. Los nudillos vienen ya", etc. Es más, en un comunicado, advierten de que la canción sí que refleja el sentimiento de "rabia e impotencia que existe en buena parte de la juventud de Estella” pero que las acusaciones de machismo y amenazas de muerte responden a una "clara falta de capacidad de comprensión lectora".