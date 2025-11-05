Aldama acusa a Torres de mentir sobre sus viajes a Madrid: "Has estado en el piso de Atocha"

"Has estado en el piso de Atocha... Sois una panda de mentirosos. Sin cambiar su percepción ante la comparecencia del ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, con la que ha negado su presencia con señoritas en los pisos de Atocha, el presunto comisionista de la trama, el empresario Víctor de Aldama, ha asegurado que ambos se conocen y "mucho" ante las "mentiras" del representante del PSOE.

En este sentido, el informe presentado por la Unidad Central Operativa (UCO) señala la relación que tenían el ministro del PSOE tanto con la mano derecha del exministro de Transportes, Koldo García, como con Víctor de Aldama, quien era el que dio las órdenes para realizar la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión. "Te encanta mentir", ha puntualizado para recordar la comparecencia de Torres en la que el ministro falseó el informe para tapar sus mentiras.

Desde el centro de Madrid y a través de sus redes sociales con una pieza audiovisual ha señalado que no se han analizado todas las páginas de los documentos que han sido presentados y ha pedido de manera reiterada que el Gobierno abandone las mentiras y "diga de una vez por todas la verdad". Sin olvidar los pisos de Atocha y las señoritas de compañía mencionadas, Aldama ha asegurado que Torres acudía a Madrid de manera asidua. "Para que venías a Madrid", cuestiona.

Aldama recuerda la relación de Torres con Koldo y Ábalos

"Por qué te interesaba tanto estar con Ábalos?, ¿Por qué le pedías tanto a Koldo?... Hoy mismo deberías dimitir y el presidente por ser el jefe de la mafia. Sois una panda de mentirosos", ha asegurado el presunto comisionista que abandonó la prisión antes de la llegada de los informes de la UCO que llevaron al banquillo al exministro de Transportes, José Luis Ábalos y a su sucesor como Secretario de Organización, Santos Cerdán, a la prisión de Soto del Real de la que espera salir antes de finalizar el año.

Respecto a la cena que aparece en el informe de la UCO al que ha tenido acceso LA RAZÓN, en la que se señala que Torres cenó con Aldama, José Luis Ábalos y Koldo García en el restaurante Jai Alai- mencionado por Aldama en su pieza compartida en las redes sociales- de Madrid el 15 de julio de 2020 para resolver el pago pendiente de las facturas a Soluciones de Gestión, el empresario y antiguo dueño del Zamora ha asegurado que queda espacio para contar el desarrollo de la cena.

Sin menciones de Aldama a la demanda de Víctor Torres

"Presentaré una querella contra Aldama por daños contra mi derecho al honor". Fuera de la defensa y la exaltación del ministro en su comparecencia, la otra pieza de gran relevancia fue la demanda presentada contra Víctor de Aldama. En este sentido, no se han producido declaraciones sobre el impacto o el recorrido que puedan tener las acciones legales presentadas por el ministro de Memoria Democrática y Política Territorial.

Por el momento, Víctor de Aldama no ha tomado cartas en el asunto contra el ministro Torres.