Quién es Judit Alexandra González Pedraz, la secretaria del Gobierno imputada por las gestiones de Begoña Gómez

La secretaria general de Presidencia del Gobierno, Judit Alexandra González Pedraz, ha sido imputada por el juez Peinado por un delito de malversación de caudales públicos, en el marco de la investigación que se sigue sobre la actividad profesional de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

La imputada deberá declarar el próximo12 de noviembre a las 9:30 horas en calidad de investigada por estar a cargo de la asesora de la mujer del presidente del Gobierno. Así lo establece el auto al que ha tenido acceso este medio, en el que el magistrado solicita a la secretaria que aporte además todos los mails y soportes cruzados con la asesora de Gómez.

Trayectoria laboral y anteriores cargos

El 28 de marzo de 2023, Judit Alexandra González Pedraz fue nombrada Secretaria General de la Presidencia del Gobierno, puesto en el que participa en la estructura de la Presidencia del Gobierno de España, desempeñando tareas de coordinación institucional, gestión administrativa y apoyo al máximo responsable del Ejecutivo.

Actualmente, es la segunda máxima responsable del departamento de Moncloa del que precisamente depende Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez, motivo por el que su perfil ha sido añadido a la lista de investigados por sus gestiones privadas sobre la cátedra que codirigía la mujer del presidente en al Universidad Complutense de Madrid.

Licenciada en Derecho por la Autónoma

Nacida en Madrid en 1979, es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, e ingresó en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado en 2006.

A lo largo de su carrera, González Pedraz ha ocupado puestos de responsabilidad en distintos ámbitos de la Administración General del Estado. Antes de su nombramiento como Secretaria General, fue directora del Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica de la Presidencia del Gobierno.

También desempeñó el cargo de secretaria general de la Escuela de Organización Industrial (EOI), fundación pública vinculada al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; fue subdirectora general de Cooperación y Coordinación Territorial en el Ministerio de Justicia, además de ejercer funciones en la Secretaría General de la Dirección General de Patrimonio del Estado y en la Agencia Española de Protección de Datos.

Su perfil profesional refleja una trayectoria centrada en la gestión pública y la coordinación institucional. Con experiencia técnica y jurídica, ha sido responsable de áreas clave en el ámbito de la justicia, el patrimonio estatal y la cooperación territorial. Su ascenso a la Secretaría General de la Presidencia le sitúa en una posición estratégica de apoyo al presidente del Gobierno para la coordinación del Gabinete y la estructura de la Presidencia.