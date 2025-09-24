La mitad de las placas en honor de las víctimas de ETA en Pamplona han sido vandalizadas y Bildu y el PSOE no las arreglan

La mitad de las placas en honor de las víctimas de ETA en Pamplona han sido vandalizadas y el Ayuntamiento de Eh Bildu, el Partido Socialista de Navarra y Contigo-Zurekin hacen nada para arreglarlas. UPN y el PP han denunciado en la Comisión de Urbanismo de que “prácticamente la mitad de ellas se encuentren vandalizadas, algunas de ellas pintadas por completo, en un claro ataque a la memoria de las víctimas”.

“Excusarse en que no es una cuestión urgente es una vergüenza, porque es evidente que el Ayuntamiento no está haciendo bien su trabajo. Casualmente, este sábado va a tener lugar en Pamplona un acto organizado por Sortu para homenajear y ensalzar a dos etarras. Es algo que está relacionado. En cualquier caso, no nos extraña de EH Bildu, pero que el PSN se preste a esto es lamentable. Tanto hablar de convivencia y luego se unen a EH Bildu en una cuestión como esta, no les quedan líneas rojas que saltarse”, han señalado desde UPN.

Según el convenio que el Ayuntamiento de Pamplona tiene firmado con la asociación de víctimas de Navarra (ANVITE), el consistorio se compromete a mantener las placas en las condiciones de debido decoro que resultan acordes a su función de dignificación. “Teniendo en cuenta que prácticamente la mitad de ellas tienen pegatinas o pintadas –al menos tres de ellas están pintadas completamente- es evidente que el Ayuntamiento no está cumpliendo con su obligación. Es necesario esmerar la atención ante un tema tan sensible, porque no basta con esperar a que se denuncie para actuar”, agregan.