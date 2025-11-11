El juez Peinado pasa al domingo la declaración de la última alto cargo de Presidencia imputada

El juez Juan Carlos Peinado cambia la declaración de la última cargo de Presidencia del Gobierno imputada por las gestiones que realizaba la asesora de Begoña Gómez en Moncloa de la cátedra extraordinaria que la esposa del presidente codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), según ha sabido LA RAZÓN de fuentes jurídicas.

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid traslada del miércoles al próximo domingo la comparecencia de Judit Alexandra González Pedraz como investigada por un delito de malversación de caudales públicos, dado que, formalmente, es su superior jerárquica como secretaria general de Presidencia.

El magistrado acepta asó la petición de modificación de fecha que le había hecho llegar la defensa de Cristina Álvarez, alegando su letrado que tenía otro señalamiento judicial programado previamente para el miércoles.

Por tanto, el domingo también interrogará, en calidad de testigos, al presidente del Instituto de Empresa (IE), Diego de Alcázar Silvela; el directivo de Google Miguel Escassi, que gestionó el patrocinio del software que se investiga si se apropió indebidamente la esposa de Pedro Sánchez, y el exvicerrrector de la UCM Juan Carlos Doadrio, que ejerció de enlace entre la universidad y la cátedra extraordinaria.