Junqueras remodela su grupo en el Parlament para acercarse al PSC

Oriol Junqueras es un hombre tranquilo. Algunos de los suyos le reclaman más contundencia y rapidez en sus acciones, pero el presidente de ERC se toma su tiempo porque el entorno está muy revuelto y de puertas para adentro las heridas del proceso congresual todavía sangran. Como Diego Simeone, Junqueras juega partido a partido. Salvador Illa no tiene presupuestos, ni los tendrá, pero el líder de ERC no le niega el pan y la sal y los republicanos apoyarán un suplemento de crédito de 4.000 millones.

En un primer momento, ERC, a diferencia de Junts, se avino a negociar un suplemento de crédito de 2.167 millones y, ante la guerra comercial desatada por el presidente norteamericano Donald Trump, no se descarta que se avenga a dar oxígeno al Govern con un nuevo crédito de 1.800 millones. Los sindicatos CC OO y UGT han pedido un cambio de actitud de la oposición tras el «secuestro tacticista que impide poder contar con todos los recursos disponibles», en palabras del secretario de CC OO, Javier Pacheco. «No podemos no hacer los deberes donde toca y pedir a Europa que ponga la solución», dijo el dirigente sindical.

Desde el entorno de Junqueras se traslada la idea de que el líder de ERC «es de fiar» porque «no antepone intereses partidistas a los de país» y recuerdan que el presidente de Esquerra Republicana también pactó con el Ejecutivo de Pedro Sánchez la quita de la deuda de la Generalitat por valor de 17.104 millones de euros, equivalentes al 22 por ciento de la deuda adquirida mediante el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). «No somos Junts», enfatizan, para añadir una coletilla: «somos responsables».

En paralelo, Oriol Junqueras sigue engrasando la maquinaria interna del partido que surgió dividido tras el proceso congresual que le llevó de nuevo a la presidencia. El principal escollo es la entrada en el Ayuntamiento de Barcelona donde los antiguos partidarios del presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, y de la secretaria general, ahora residente en Suiza, Marta Rovira, siguen planteando batalla en contra de la entrada de ERC en el cartapacio municipal. El acuerdo fue firmado durante el pasado verano por Elisenda Alamany, hoy secretaria general del partido. Si bien la propia Alamany no mueve pieza para entrar en el Ejecutivo, Jaume Collboni sabe que tiene un socio fiable para mantener la estabilidad de su Gobierno, lo que está provocando una curiosa pinza entre Junts per Catalunya y los Comunes de Ada Colau. Una pinza que no pasa de la algarabía, pero que provocó su reprobación en el pasado mes de febrero.

Consecuente de su «piano, piano», Junqueras está ultimando cambios en el grupo republicano del Parlament. El primero lo hizo de forma inmediata sustituyendo de portavoz a Marta Vilalta por Esther Capella, exconsejera, exdiputada y exdelegada del Govern en Madrid, y una persona resolutiva y combativa, pero también negociadora, que tiene los puentes firmes con el Gobierno de Salvador Illa. Sin embargo, en el entorno de Junqueras se le apremia para cambiar al presidente del grupo, Josep María Jové. No sentó nada bien a Junqueras que Jové no se sentara en primera fila en el congreso de ERC optando por hacer piña con los dirigentes de la corriente Nova Esquerra Nacional, los perdedores del Congreso. Muchas voces en ERC pidieron su destitución, pero Oriol Junqueras se tomó su tiempo.

Rufián, ¿crónica de un adiós?

Y ese tiempo ha llegado. Según ha podido saber LA RAZON, en las próximas semanas cogerá el timón del grupo parlamentario Joan Ignasi Elena sustituyendo a Jové. Elena es un hombre de Junqueras, de su máxima confianza. Exalcalde de Vilanova i la Geltrú como militante del PSC y exconsejero de Interior, tiene predicamento en las filas republicanas y junto a Esther Capella tiene la intención de fortalecer el grupo de ERC en el Parlament. En Madrid, no se esperan cambios en la dirección de un grupo mayoritariamente partidario de Junqueras. Gabriel Rufián seguirá el frente y Teresa Jordà seguirá siendo su número dos. Jordà estuvo en la oposición de Junqueras en el congreso, pero es una mujer de partido

y se aviene a la disciplina de la

dirección. Otra cosa es cómo evolucione la investigación interna por acoso a compañeras de escaño y a trabajadores de ERC por parte de la diputada Pilar Vallugera. Y otra cosa es si en la próxima legislatura se abrirá el melón de liderazgo de Gabriel Rufián que muchos en ERC consideran amortizado. De hecho, hay voces que consideran que su entrevista en laSexta con Jordi Évole fue la crónica de un adiós.