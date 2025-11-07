Sánchez reclama al PP la convocatoria de las elecciones en la Comunidad Valenciana por primera vez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido por primera vez al Partido Popular que convoque las elecciones en la Comunidad Valenciana para evitar el impacto de la emergencia climática ante la "negligencia y el negacionismo" del líder de VOX, Santiago Abascal.

Con su propuesta el líder de los socialistas ha recordado el impacto de la Dana en Valencia el pasado mes de octubre de 2024 que dejó 229 muertos en la comunidad. La petición de Sánchez llega justo después de que Carlos Mazón presentase su dimisión como el líder de la Comunidad Valenciana. En el seno de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP-30) celebrada en Brasil, el líder de los socialistas ha arremetido contra las negociaciones entre el Partido Popular y la formación de Santiago Abascal.

A su forma de entender la prioridad de los valencianos es adelantar las elecciones ante la preocupación que señalan Sánchez de que los pactos deriven en un "desmantelamiento de la agenda climática y de los presupuestos" para hacer frente a los acuerdos establecidos en la Agenda 2030."El problema ha sido una mayoría parlamentaria que ha banalizado la respuesta desde la Comunidad Valenciana a los efectos", ha asegurado. Sin recordar su papel en el efecto de la Dana ante el retraso de la llegada de Unidad Militar de Emergencias, el presidente del Gobierno ha asegurado que tanto los "ciudadanos como el PSOE" señalan que el camino son las elecciones en Valencia.

Con la doble vara de medir activada y ante el órdago de Junts, Sánchez no ha mencionado la llegada de los comicios electorales a nivel nacional pese a las dudas sobre la gobernabilidad. Asegurando que España "atraviesa uno de sus mejores momentos" desde la llegada de la democracia ha recalcado su intención de prolongar las elecciones hasta 2027.

Sánchez no menciona su responsabilidad en la Comunidad Valenciana

"Son inocentes y confió". El presidente del Gobierno también ha tenido espacio para defender tanto la inocencia de su hermano, David Sánchez, que ha conocido la fecha del juicio hoy, y la del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En consonancia, ha dejado sin espacio la responsabilidad del Ejecutivo en el impacto de la Dana y en la lucha contra las emergencias climáticas que han azotado al territorio nacional en los últimos tiempos.

Con la frase "si necesitan ayuda que la pidan" en la cabeza de los ciudadanos, fuera de reclamar las elecciones y 'meter el miedo en el cuerpo' a los valencianos con el pacto entre PP y Vox, el líder de los socialistas no ha asumido responsabilidades. No se ha mencionado ni el retraso de la UME ni su huida de Paiporta, recordada en el funeral de Estado a las víctimas de la Dana.