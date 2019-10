La opinión de Francisco Marhuenda: “Gol de Franco al Gobierno”

El director de LA RAZÓN, Francisco Marhuenda, analiza la exhumación de Franco: “La verdad es que no me lo podía creer, con enorme asombro he visto que el ataúd de Francisco Franco estaba cubierto, ¿saben ustedes con qué?, no con la bandera de España, que hubiera sido lo normal, que cada uno ponga la bandera que quiera en su ataúd. No, no, como en el Gobierno no deben saber historia, resulta que era su guión como jefe de Estado, es decir, les ha metido un gol Francisco Franco, alías Francis, que es antológico ”.