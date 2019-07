La oposición critica en bloque que Sánchez no haya hablado de Cataluña

Impacto por la alocución directa a PP y Cs

Vox ve el “discurso más patético de la historia” de un discurso de investidura

Cs lo tilda de “discurso farsa” hecho para “no molestar a sus socios”.

Por su parte, Inés Arrimadas, destacó que había poco que decir sobre el contenido sobre las promesas de Sánchez anunciando medidas a las que no solo se opuso sino que él mismo bloqueó. “Lo único que no ha querido decir es qué está negociando con separatistas y populistas”. Por ello, la formación naranja tildó la intervención de Sánchez de “discurso farsa”, y criticó que no había querido hablar de Cataluña “por no molestar a sus socios”. “Esperamos a ver qué dicen los socios de Sánchez” y consideró que se trataba de una exposición “irreal” porque “muchos temas no ha querido tocar para no molestar a sus socios”.