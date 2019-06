Las víctimas plantarán hoy al Gobierno en el Congreso

Las víctimas del terrorismo tildan la entrevista a Otegi de «ofensa» y una forma de «blanquear» a los asesinos.

Desde Dignidad y Justicia, Daniel Portero ve «indignante» que un medio público «con mi dinero sirva para que se entreviste a Otegi y al día siguiente se homenajee a las víctimas. ¿A qué juegan?», se preguntó. Portero no acudirá al acto que se celebra todos los años en la Cámara Baja porque «yo no voy a dar palmas en el Congreso si a Otegi le entrevistan en TVE. Me parece una puñalada a la espalda de las víctimas». Por ello pidió a las formaciones políticas y cargos institucionales que «no sean cómplices de esta nueva humillación del terrorismo y no asistan al homenaje del Congreso». Considera que con todo ello «están blanqueando los asesinatos con el fin de que parezca un conflicto». Y se preguntó: «¿A La Manada, que no asesinó a nadie, la entrevistarían en televisión?».

Por su parte, el presidente de Voces contra el Terrorismo y senador por Vox, José Alcaraz, considera la entrevista del histórico dirigente de la izquierda abertzale como «deleznable». «Insulta a las víctimas» el hecho de entrevistar a un terrorista que «sigue cumpliendo condena por Bateragune». Está convencido de que para los pactos con Bildu «necesitan el blanqueamiento de ETA, y todo lo que estamos viendo forma parte de eso», indicó. Además subrayó que «si esto está ocurriendo es porque lo han permitido fruto del fracaso de todos los gobiernos que hemos tenido». Asimismo, afirmó que lleva once años sin ir al homenaje del Congreso y este año tampoco irá un acto «donde está el brazo político de ETA».

El presidente de Acvot, José Vargas, tampoco acudirá al acto de homenaje al considerarlo «una tomadura de pelo» por estar presidido por «una independentista como Batet» –presidenta del Congreso–. «¿Ir a Madrid, a qué? ¿a ver el careto de los socialistas y Bildu?». Además, cree que sin duda con el gesto de la entrevista a Otegi se está blanqueando a ETA. «Es humillar a las víctimas. Es una indignación». Vargas no tiene ninguna duda de que «esto habrá sido una idea de Sánchez para que en Navarra gobierne Geroa Bai y Bildu y obedece a una estrategia para que puedan conformar gobierno y seguir con el blanqueo» de la trayectoria criminal de la banda terrorista.

El presidente de la Asociación de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo, Francisco Zaragoza, no asistirá tampoco al homenaje del Congreso, pero enviará alguien en su representación ya que tiene otro en Paterna. Desde hace 30 años sufre de depresión tras el atentado que sufrió y asegura que «cada vez que sale algo de esto se me agrava» –en relación a la entrevista de Otegi–. «No puedo hacer nada por impedirlo» pero critica que «se atiende mejor a los etarras que a las víctimas del terrorismo».

Por su parte, la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, anunció que no asistirá al homenaje a las víctimas por la presencia de los herederos políticos de ETA y denuncia la indiferencia del resto de formaciones políticas. Sobre la entrevista de TVE, Ordoñez considera que ellos no pueden condicionar a la televisión pública, pero según cómo traten a Otegi «veremos si le están blanqueando o no». La presidenta de Covite espera que le pregunten si se arrepiente, si condena su trayectoria criminal y «hemos pedido también que cuente lo que sabe cuando asesinaron a Ustarán». Además, hizo hincapié en que «si Bildu y Otegi están en TVE es gracias a gobiernos de Zapatero y Rajoy que los legalizaron».

La presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco, sí acudirá al acto de hoy porque tiene que leer en él pero criticó que TVE «se preste a blanquear a un terrorista como Otegi», algo que consideró una clara humillación a las víctimas». La AVT también mostró su rechazo y pidió al ente público que lo reconsiderara.