El PP se lía con los pactos con Junts y el PNV

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con la claridad con la que siempre se expresa, no dejó ayer lugar a la duda: si de ella depende, el PP no tiene que ir ni a la vuelta de la esquina con Junts y con PNV. Ni diálogo ni pactos con quienes tienen el pasado que tienen, según subraya, y que, además, solo trabajan desde la deslealtad por la ruptura de España. Ayuso puede moverse con soltura en esta posición política porque en Madrid tiene un apoyo social mayoritario. Y le sirve, además, para seguir quitando espacio a Vox, que es en lo que trabajan los estrategas electorales de la presidenta.

Mientras, esta misma semana se ha visto al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, defender el criterio contrario. Abogar por el diálogo y los pactos con Junts, aunque con esa precisión, más difícil de encajar, de que con Junts, sí, pero con Carles Puigdemont, no. El expresidente catalán se ha presentado recientemente a un congreso de su partido en el que ha revalidado su poder absoluto dentro del mismo. Todo pasa por lo que él decide y dice, por lo que esta separación de papeles plantea complicadas interferencias.

Detrás de esta dualidad, ¿qué hay? Pues la explicación es sencilla: Andalucía defiende este partido abierto a escuchar a todos, menos el límite que colocan en Bildu, porque las siglas están obligadas a identificarse con una moderación de la que depende que mantengan la mayoría absoluta que a día de hoy ostentan. Su ecosistema mediático la favorece. Mientras que en Madrid el PP lidia con otro entorno social y hay otras terminales mediáticas empeñadas en marcarle el paso editorialmente justo en dirección contraria a la que defienden los populares andaluces. Alberto Núñez Feijóo se siente más cómodo con estos últimos.

Por cierto, en la resaca del decreto ómnibus la guinda del pastel ha vuelto a ser el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, que una vez más, y no pierde ocasión, no se ha mordido la lengua antes de disparar contra los discursos que escucha en Madrid, esta vez, por la defensa del diálogo con Junts que ha hecho el presidente de la Junta de Andalucía.

La autonomía y la libertad en las que avalan estas discordancias suponen un problema para la dirección popular porque «acaban siempre poniéndoselo en bandeja a la izquierda para acabar liándonosla». Los más veteranos tienen bien localizado el problema, aunque no tengan capacidad de meter mano en la rectificación para no caer siempre en la misma trampa. Son estos «pata negra» los que coinciden en señalar que la mejor manera de escapar de este «entuerto» sería tirar siempre de la misma idea, la de que «lo importante no es con quién se pacta, sino lo que se pacta». Pero esto exige que se eviten declaraciones que tienen más de exabrupto que de responder a una estrategia política de cálculo a medio y a largo plazo.

Otro problema, que ha dejado ver la gestión del decreto ómnibus, está en las distintas aproximaciones con las que el PP trata de responder a la competencia de Vox. Soplar y sorber al mismo tiempo no acaba saliendo rentable, y «los precedentes los tenemos al alcance de la mano para revisarlos y tomar nota de ellos».

Hay bastante consenso en que la decisión del PP de votar a favor del nuevo decreto es la mejor salida que tenían después de que el asunto evolucionara como lo ha hecho: hubiera sido mucho más difícil justificar el «no» a pensiones, transporte o DANA, simplificando en el relato que les tenía preparado el Gobierno, que explicar ahora que ya no importa tanto el palacete en París del PNV o lo que ellos llaman «inquiokupación». Pero, en todo caso, la manera de explicar el porqué de la decisión ha ayudado al Gobierno de coalición a poner sordina a un hecho indiscutible, que una vez más se han tenido que enmendar a sí mismos y corregir rumbo para tragar con las exigencias de Junts, a cambio de ganar tiempo en La Moncloa. Comunicación y unidad de mensajes son dos puntos para mejorar y que figuran en la lista de deberes en la autocrítica que hacen en el PP.

Y no son dos cuestiones menores porque a futuro pueden marcar la diferencia en ese puñado de escaños que determinaría que están en condiciones de gobernar en solitario o que tienen que entenderse con Vox.

Esto último empieza a ser cada vez más asumido dentro del partido, aunque nadie lo vaya a reconocer, y aunque haya muchos a los que les provoca temblores pensar en la posibilidad de tener que llegar a un entendimiento con un partido al que ven «rancio», de «extrema derecha», de «política de eslogan», y lleno de personajes «estrambóticos» que destacan por su ignorancia y su simplificación intelectual.

De la misma manera que el decreto ómnibus ha servido para que aflore cierta autocrítica sobre los fallos estructurales que cometen «casi siempre» en situaciones como la vivida en esta semana, los sondeos les dicen que, si aciertan, tienen todavía al alcance la posibilidad de ganar los escaños necesarios para apostárselo todo a un gobierno en minoría. Mientras, el PP tiene que corregir la facilidad con la que el Gobierno acaba dándole la vuelta al relato que ellos quieren construir y no pillarse los dedos en pronunciamientos que pueden resultar muy efectistas para un titular mediático, pero del que no comen al día siguiente de su publicación.

Feijóo tiene que convocar el congreso nacional del partido. Pero de aquí a que lleguen las próximas elecciones no habrá cambios sustanciales en la línea ideológica ni en su equipo.

Aunque sí está recolocando piezas, dando más presencia mediática a perfiles como el de Borja Sémper, mientras se quedan en la retaguardia, para otras funciones, otros nombres como el de Elías Bendodo, dedicado en cuerpo y alma al trabajo demoscópico.