El líder de IU, Antonio Maíllo, advierte a Sumar y Podemos: o van todos juntos o "difícilmente" lograrán reeditar el Gobierno de coalición

El líder de IU, Antonio Maíllo, ha pedido al resto de partidos de izquierda "menos fulanismo" y "más proyecto colectivo", ya que cree que uno de los problemas de la política actual ha sido tratar de armar proyectos basados en un liderazgo "más o menos sexy", pero sin "solidez" para permanecer en el tiempo.

"El problema que hemos tenido en la izquierda es pensar que con alianzas de referentes personales, de gente que en un momento dado puede ser más o menos sexy, se hacen proyectos políticos. Estos se pueden producir en determinados momentos con un efecto electoral positivo, pero no tienen solidez para la permanencia en el tiempo", ha dicho en una entrevista con la Agencia EFE.

En este sentido, y sin llegar a mencionar casos concretos de líderes o partidos, Maíllo ha subrayado la necesidad de construir un "proyecto sólido" en la izquierda "con menos fulanismo" y "más proyecto colectivo".

"No hay que desdeñar ni mucho menos la referencialidad y los liderazgos, pero unos liderazgos sostenidos sobre proyectos colectivos, para que cuando los liderazgos se agoten, el proyecto siga", ha añadido.

Candidatura con Sumar y Podemos

Ante la "ola reaccionaria" que asegura que afecta a Europa y a países del mundo como Estados Unidos, el coordinador federal de IU ha instado a la izquierda a combatir a la extrema derecha construyendo un "proyecto de país" y luchando contra los bulos y la desinformación en todos los ámbitos, como sugiere su partido con la iniciativa denominada 'Convocatoria por la democracia'.

Maíllo es un firme defensor de la unidad y confía en que sea posible volver a armar una alianza electoral con los partidos situados a la izquierda del PSOE, incluidos Movimiento Sumar y Podemos, pese a su ruptura con la formación de Yolanda Díaz, ya que cree que o van todos juntos o "difícilmente" lograrán reeditar el Gobierno de coalición con los socialistas.

"Yo confío en que 2025 sea el año de la esperanza y de la construcción de condiciones que permitan llegar a un acuerdo. Es que lo necesita el país, esto no va de filias y fobias, ni va de simpatías y antipatías personales", ha declarado.

En su opinión, es necesario construir un espacio de la izquierda alternativa donde se elija a un líder o lideresa con un método democrático, como unas primarias.

Y aunque él no descarta liderar este espacio si fuera necesario, asegura que no es su "prioridad en estos momentos".

Pide un "revulsivo más atrevido" en el grupo Sumar

Maíllo afirma que no está preocupado por el liderazgo de Movimiento Sumar, que el mes de marzo elegirá en una asamblea a sus nuevos coordinadores tras la dimisión de Yolanda Díaz, y no tiene preferencia por nadie en concreto, ya que opina que lo relevante es que sea alguien que pueda impulsar un "proyecto de simpatía y de país".

En cambio, sí muestra inquietud por la situación del grupo parlamentario Sumar en el Congreso de los Diputados, en el que están integrados partidos como IU, ya que tras la dimisión entre acusaciones de violencia sexual del que fuera su portavoz, Íñigo Errejón, cree que sigue pendiente "un revulsivo más atrevido" que los cambios hechos hasta ahora.

"Yo creo que la realidad es muy tozuda y empujará a los cambios" pedidos por IU, aventura Maíllo, que menciona entre ellos un mecanismo de colaboración "más democrática" entre las formaciones y un cambio de nombre del grupo Sumar para evitar la confusión con Movimiento Sumar, partido de Yolanda Díaz, que encabezó esta alianza electoral.

Prioridades para IU: jornada laboral y vivienda

El líder de IU recuerda que su partido defendió hace meses la reducción de la jornada laboral con o sin el visto bueno de la patronal, y por eso está a favor de la postura de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que mantiene una discrepancia con este asunto con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, al urgir la puesta en marcha de la medida.

"Hace 40 años que no se ha tocado el horario de jornada laboral y es una obligación del pacto de investidura", recuerda Maíllo.

Sobre la dificultad del Gobierno para legislar al haber una aritmética parlamentaria muy ajustada, el líder de IU reconoce que vivimos en un momento de "susto o muerte", pero cree que "en política hay que asumir la correlación de fuerzas existentes y la realidad".

Además, considera que "no hay que dramatizar con no tener tanta producción legislativa" en esta legislatura, ya que hay leyes aprobadas previamente por el Gobierno que en su opinión deben desarrollarse "con garantías" y no ser un "papel mojado", como la Ley de Memoria Democrática de 2022.

Maíllo confía en que el Gobierno logre aprobar los presupuestos generales del Estado de 2025, en los que IU centrará sus esfuerzos en "vivienda, vivienda y vivienda" porque, a su juicio, la política en esta materia "que ha sido nefasta desde los años 80 hasta ahora".

Y sobre los casos judiciales que afectan al entorno del Gobierno, como la causa contra el fiscal general del Estado o contra el hermano de Pedro Sánchez, ha dicho que "la politización de determinados estamentos judiciales es una evidencia y una anomalía en nuestro país que tiene que ser superada cuanto antes".

Sol Carreras / Efe