Tantos escándalos de corrupción harían dimitir a cualquiera que tuviera un mínimo de dignidad. De esa dignidad de la que hablaba Aristóteles que no consistía en tener honores, sino en merecerlos.

Esa dignidad deja de existir cuando se confunde el cargo con el individuo y la institución con quien la ocupa. Es la perversión absoluta del razonamiento. Si García Ortiz tiene que ir a juicio por indicios claros de filtración de datos reservados de un particular no desprestigia la institución quien delinque sino -según esa lógica torcida- quien denuncia, investiga o informa.

Es la lógica invertida. Confundir el cargo con la institución, la silla con quien la calienta. Así, se construye una inmunidad de facto, envolviéndose en la bandera institucional como si fuera un chaleco antibalas para repeler las críticas que provocan los casos de corrupción cometidos.

Ya no es que se apropien de las instituciones como si se tratara de propiedades privadas, es que además las quieren personalizar. La Moncloa ya no es la sede del Gobierno de España, es “la casa de Sánchez”, con familia incluida, como demuestra la cuenta de TikTok “Desde La Moncloa”.

Convertir al Estado en el perfil personal de Pedro Sánchez es el intento de recuperar la he dignidad perdida, esa que tambalea cuando Begoña Gómez admite que su asesora le “hizo algún favor en ocasiones excepcionales”, cuando la exmujer de Ábalos afirma que el exministro guarda dinero en el extranjero o cuando Aldama dice: “Tengo pruebas de que Sánchez lo sabía todo”.

El desgaste institucional no lo provoca la crítica ciudadana ni la investigación judicial, sino la confusión interesada entre persona y cargo. La dignidad tiene un precio alto, y los dignos no aceptamos rebajas ni lógica invertida. Claro que, ¿dónde estará la dignidad cuando no hay honestidad?